«Игра Престолов в реальности»: Исторические личности, которые могли стать музами Джорджа Мартина

Финальный сезон Игры Престолов уже порадовал фанатов со всего мира выходом первой серии, а потому страницы в Интернете пестрят интересными и не очень статьями с детальным разбором трейлеров, различных моментов с самого сериала, вокруг которого вот уже несколько лет подряд не утихают споры и интриги, кто же, наконец, сядет на Железный престол. Но давайте отвлечёмся от этого на минутку и отправимся в небольшой экскурс по истории, где попробуем рассмотреть детально персонажей из фантастической саги Джорджа Мартина и отыщем их предполагаемых реальных исторических прототипов, что могли вдохновить (или вдохновили на самом деле) автора на их создание.
1. Джон Сноу – Вильгельм Завоеватель
Джон Сноу кадр из 8-го сезона Игру Престолов. | Фото: soyuz.ru.
Начать, пожалуй, стоит с одного из самых знаковых героев во всей саге, а именно – с Джона Сноу. Те, кто внимательно следит за историей и развитием этого персонажа, точно видели, как из нелепого бастарда он превращается в почти что величайшего предводителя своего народа. Чем не один из исторических завоевателей? И, пожалуй, наибольшее сходство наш защитник со Стены имеет с Вильгельмом Завоевателем. Этот исторический персонаж был довольно жестоким, но вместе с тем решительным и воинственным. Он отнял английский трон у короля Гарольда в 1066 году, установив собственные порядки. Как известно, именно такие персонажи и становятся ключевыми во многих телесериалах, основанных на исторических, а в нашем случае на фэнтезийных древних мотивах. Вильгельм же, согласно мнениям историков, был внебрачным сыном Роберта Нормандского. Ничего не напоминает? Кроме того, именно во имя своего отца Вильгельм и завоёвывал всё больше и больше земель. Следует отметить, что Джон – фигура достаточно колоритная, а потому в нём ещё охотно умещается образ Генриха VII, что, вернувшись с изгнания, быстро прибрал трон к рукам, а также принца Чарли из Бонна.
Джон Сноу. | Вильгельм Завоеватель.
2. Кхал Дрого – Аттила Гунн
Великий и могучий Кхал Дрого. | Фото: google.ru.
Когда речь идёт об известном на весь мир полководце, который, являясь выходцем из пастбищ и степей Монголии, верхом на своём коне промчался по миру, покрывая его своей славой, мы тут же представляем себе славноизвестного Аттилу. Именно его образ, вероятно, лёг в основу персонажа Джейсона Момоа, который сыграл Кхала Дрого, одного из наиболее ярких и нераскрытых персонажей мартиновской вселенной. Также следует отметить, что сам Аттила был помолвлен с принцессой из далёких краёв, Гонорией, которая, в свою очередь, согласилась на этот союз, лишь бы избавиться от своего брата, римского императора Валентина III, которого, по всей видимости, ненавидела всей душой. А для тех, кому всё ещё мало совпадений, напомним, что Аттила умер в самом расцвете своих сил из-за великолепной женщины. Чем не реальная дотракийская мыльная опера?
Кхал Дрого. | Аттила Гунн.
3. Джейме и Серсея Ланнистеры – Анна и Джордж Болейн
Сладкая парочка Джейме и Серсея Ланнистеры. | Фото: soyuz.ru.
Негодяи из львиной семьи (так мы привыкли их видеть и называть), возможно, являются прототипами таких реальных личностей, как Анна и её брат Джордж Болейн. Из исторических источников известно, что Анна была женой короля Генриха VIII, но не всё было так гладко у венценосных особ. Увы, их брак быстро испортился, а потому, в порыве одиночества и в желании найти утешение, Анна обращает внимание на своего великолепного и сияющего брата. Во время суда над Анной Болейн, который проходил в 1536 году, её обвиняли в измене, а также приписывали «кровосмешение» − инцестную связь с её собственным братом Джорджем. Разумеется, семейная чета отвергала все эти обвинения, но, по мнению современных историков, большинство таких рассказов было правдой. К тому же, сам Генрих был не прочь избавиться от своей нынешней королевы и оказаться рядом с новой пассией, а потому вокруг этой семейной четы клубится много тайн и интриг, как в самой настоящей и вполне реальной Игре Престолов.
Серсея Ланнистер. | Анна Болейн.
4. Дейенерис Таргариен – Клеопатра
Легендарная мать драконов. | Фото: kareliyanews.ru.
Пожалуй, одним из самых нераскрытых персонажей в телесериале является как раз таки матерь драконов. В книге куда больше времени уделяется её линии, а также рассказывается история семьи Таргариен. Напомним, что данный древнейший род практиковал инцест как нечто абсолютно нормальное, тем самым поддерживая чистоту своей родословной и крови. Ничего не напоминает? К примеру, традиции Древнего Египта, где подобное не только не возбранялось, но и было своеобразной нормой. Известно, что Клеопатра была дочерью Птолемея XII и Клеопатры V, которая, как утверждают историки, состояла с ним в тесном семейном родстве и, скорее всего, приходилась ему родной сестрой или же племянницей. После его смерти, Клеопатра стала царицей Египта и правила вместе со своим братом Птолемеем XIII, который, к слову, являлся её будущим мужем. Но, увы, дальнейшей инцестной связи не суждено было сбыться, поскольку, в войне с Римом и самой Клеопатрой, Птолемей утонул в Ниле, оставив сестру править в гордом одиночестве. Очень напоминает Дейенерис, которая, по своему незнанию, оказалась втянута в кровосмесительную связь с Джоном Сноу. Остаётся только надеяться, что Дейенерис не станет, подобно своему реальному прообразу, коротать дни в компании королевских животных.
Дейенерис Таргариен. | Клеопатра.
5. Роберт Баратеон – Уильям II
Роберт Баратеон. | Фото: vokrug.tv.
Безжалостный, вселяющий страх и ужас король, которому нравится эхо войны – это описание идеально подходит не только для Роберта Баратеона, но и для его возможного реального прототипа Уильяма II. Отметим, что дети Уильяма оказались ни на что не годными и не смогли править достойно наследию их отца, тем самым запятнав корону бесчестными и порой глупыми поступками. Это крайне напоминает историю детей Роберта Баратеона, которые оказались не приспособленными к столь сложному делу, как управление государством. Так же, как и сам Роберт, Уильям умер в лесу во время охоты. Только если самого Роберта поразило пьянство и бахвальство в купе с озверевшим диким кабаном, то Уильям получил стрелу в сердце и остался умирать в лесу один, так как все его сопровождающие в панике разбежались. Современные историки описывают этого короля как буйного, беспощадного солдата, который не имел социальной адаптации и самоконтроля, а также обладающего низким уровнем благочестия, религиозности и морали. Отдалённо напоминает и самого Роберта, что, даже не скрывая, выказывал поразительное неуважение к собственной жене, детям и самому городу, предпочитая весёлый и разгульный образ жизни.
Роберт Баратеон. | Уильям II.
6. Безликие – Венецианские убийцы
Те самые Безликие, которые держат в страхе многих. | Фото: 7kingdoms.ru.
Вы же не думали, что обойдётся без интересной предыстории у таких весьма увлекательных героев, как персонажи из Чёрно-белого дома в Браавосе, что иначе зовутся Безликими? Считается, что автор книги вдохновился реально существовавшим в 15 веке Советом Десяти, который располагался в Венеции. Согласно сохранившимся записям, судебным издержкам, а также книге «Ядовитые романы и войны», датирующейся 1899 годом, к Совету обращались лишь в случае крайней необходимости. К примеру, когда нужно было кого-то убить особым, изощрённым методом. В книге представлены реальные записи с указаниями и методами убийств, причин для этого, а также суммы, выплаченной исполнителям. Кроме того, Совет самостоятельно принимал решение об убийстве или помиловании того или иного человека, а также был крайне изобретателен в своих методах. В особенности историки отмечают их необычайную любовь к секретным камерам и ядам.
Безликие. | Венецианские убийцы.
7. Маргери Тирелл – Мария Тек
Маргери Тирелл. | Фото: playbuzz.com.
Напоследок стоит вспомнить о таком ярком персонаже, как Маргери из дома Тирелл. Как мы все помним, она безумно мечтала стать королевой, а потому шла к этому любым путём, даже в случае, если её жених мог оказаться безумным и бесчестным убийцей. Примерно такая же история произошла с реальной личностью, которую звали Мария Тек. Родилась она в 1867 году и принадлежала к довольно богатому, но непримечательному королевскому дому. Единственной её возможностью «выбиться в люди» было выйти замуж за будущего короля Англии. Её будущим женихом должен был стать принц Альберт Виктор, которого в простонародье прозвали «Эдди». На самом деле Альберт был далёк от идеального представления короля: простолюдинам нравилось рассуждать о его взрывном и безумном характере, а потому вполне возможно, что именно он и лёг в основу известной городской легенды о Джеке Потрошителе. Но Мэри не видела в этом ровным счётом никакой проблемы. Увы и ах, но её планам не суждено было сбыться: принц умер от воспаления лёгких в свои двадцать восемь лет. Правда, у него был младший брат по имени Джордж, которого описывали как весьма спокойного и даже меланхоличного мальчика, единственным увлечением которого был сбор коллекционных марок. В 1893 году Мария выходит за него замуж, обвенчавшись в королевской часовне во дворце Сент-Джеймс. Напоминает историю Маргери, только с более счастливым концом, правда?
Маргери Тирелл. | Мария Тек.
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