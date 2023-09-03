Какую тайну скрывает каменное лицо с 2000-летней историей, и почему эта находка стала сенсацией

Испанские археологи совершили удивительное открытие - они обнаружили высеченное на камне лицо, которое датируется примерно 2000-летней историей. Эта находка буквально "взорвала" мир и вызвала огромный интерес со стороны ученых и общественности. Но что же такого удивительного в этом каменном лице, что оно стало объектом глобального внимания?
О какой последней находке в Испании говорит весь мир
Находка в хорошо укрепленном древнеримском форте Тоссаль-де-ла-Кала вызвала большой интерес у мировых исследователей, поскольку она является одним из самых ранних примеров скульптуры в Испании.
Расположенный на холме форт Тоссаль-де-ла-Кала, также известный как castellum, был важным римским оплотом на восточном побережье Испании. Во время Серторианских войн между 80–72 г. до н.э., там были размещены отряды Квинта Сертория - лидера мятежа против сулланского режима в Испании. (В то время Испания столкнулась с гражданской войной между римским правительством и группой римских повстанцев, известных как серторианцы).
Одним из наиболее интересных артефактов, найденных на этом месте, является вырезанный в скале рельеф размером 57 на 42 сантиметра. В его центре находится изображение человеческого лица. Кроме того, на рельефе можно увидеть две другие фигуры: рог изобилия и подобие мужского достоинства. Однако, возможно, этот артефакт не сохранился полностью: не хватает одного участка в верхнем правом углу.
Рельеф был высечен около двух тысяч лет назад и является уникальным артефактом своего рода. Исследователи не нашли аналогичных композиций в других местах. Существует несколько предположений о том, что могло послужить причиной его создания. Одна из версий говорит о том, что это было граффити, а другая - что рельеф имел ритуальное значение. Однако, нельзя быть уверенным в точности его истории.
Гора Тоссаль-де-ла-Кала. /Фото: iespanol.ru
Кто и как нашли каменное лицо
Вырезанное лицо человека в скале обнаружили испанские археологи из Университета Аликанте, возглавляемые Хесусом Моратальей (Jesus Moratalla) еще в январе 2020 года. По словам исследователей, рельеф увидели случайно после проливного дождя. Однако, ученые решили не сообщать о находке в течение длительного времени, чтобы обеспечить ее сохранность.
Специалисты отмечают, что искусно вырезанное лицо на камне может быть связано с арабской культурой, которая оказывала сильное влияние на Испанию в течение многих веков. Находки подобных скульптур в арабских зданиях не являются редкостью, что указывает на культурный обмен между римской и арабской империями.
Интересно отметить, что этот артефакт открыл новые горизонты для археологических исследований в данном регионе. Кроме того, находка позволила ученым более глубоко понять историю Испании и ее связь с другими культурами и империями, которые оказали влияние на эту землю. Она стала важным шагом в понимании культурного наследия Испании и ее роли в мировой истории.
Каменная тайна
Несмотря на то, что артефакт был найден недавно, ученые уже успели выяснить много интересного о нем. Руководитель раскопок профессор Хесус Мораталья отмечает: хотя пока цель создания рельефа точно неизвестна, у команды есть несколько предположений. Ученые считают, что это лицо могло принадлежать римскому императору, богу, богине или важному человеку того времени.
Высеченное на камне мужское достоинство традиционно символизировало силу, безопасность государства и служило оберегом.
На различных артефактах Древнего Рима широко изображался рог изобилия, который считался символом урожая, процветания и духовного богатства. Обычно этот атрибут изображался вместе с божеством, отвечающим за урожай. Согласно легенде, рог изобилия был создан после схватки Геракла с речным богом Ахелоем, в ходе которой Геракл оторвал у бога один из его рогов (в изображениях речные боги часто изображались с рогами).
Камни. /Фото: aturs.ru
Кроме того, находка рельефа может указывать на ритуальное значение этой скульптуры. Многие археологи считают, что каменные рельефы имели религиозное значение для древних народов, и использовались в ритуалах, связанных с урожаем и процветанием. Возможно, этот рельеф использовался в ритуалах, которые проводились во время Серторианских войн, когда римские повстанцы пытались захватить контроль над Испанией.
Как испанская находка может изменить мир
Лицо на камне, найденное в Испании, может стать ключом к новым открытиям в области археологии и истории. Уникальность этой находки заключается в том, что она может помочь ученым лучше понять культуру и обычаи древних цивилизаций, которые населяли территорию Испании более 2000 лет назад.
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