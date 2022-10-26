Простой способ осеннего черенкования, который подойдет для любых растений

Лучшее время для черенкования различных растений — осень. Это обусловлено тем, что после летнего сезона растения имеют большое количество внутренних ресурсов для активного роста и развития.

Проводить осеннее черенкование очень просто. Получить большое количество черенков с хорошо развитой корневой системой получится даже у начинающего садовода.

Одним из лучших видов субстрата для укоренения черенков осенью является вермикулит средней фракции.







Для успешного укоренения черенков важно чтобы температура их содержания не превышала 30 градусов. Оптимальным является диапазон температур между 20 и 25 градусами.

Емкость для укоренения черенков в вермикулите должна быть без дренажных отверстий.





Наполните емкость вермикулитом и обильно полейте субстрат водой. Важно чтобы вермикулит стал влажным, но вода в емкости не стояла. Поместите черенки в емкость. Больше никакой уход за черенками не потребуется. Примерно через 10 дней корневая система начнет активно развиваться.







Подробно о том, как черенковать растения в вермикулите осенью смотрите на видео:



