Исцеление магнитом: как псевдонаука помогла открыть гипноз

Франц Месмер - изобретатель животного магнетизма. Фото: edmiga.com
При жизни Франц Месмер был фигурой неординарной: одни считали его гениальным ученым и первооткрывателем т.н. "животного магнетизма", другие были уверен, что он не более чем шарлатан и иллюзионист. Прославился Месмер тем, что открыл новый способ лечения пациентов при помощи магнитов. Современные ученые склонны считать, что, по сути, он открыл метод гипноза, предвосхитив научные идеи Зигмунда Фрейда и Густава Юнга на полстолетия.
Сеанс коллективной терапии с Францом Месмером. Фото: kommersant.ru
Франц Месмер был выходцем из небогатой многодетной семьи, но родители понимали, как важно образование, и дали возможность и Францу, и его восьми братьям и сестрам поступить в университеты. Студенческие годы Франца прошли в Вене, здесь он защитил диссертацию, подробно изучив вопрос влияния планет на человеческое тело. После университета молодой ученый успешно женился на состоятельной вдове Анне-Марии фон Пош, и тем самым обеспечил себе безбедное существование, социальный статус и расположение со стороны высшего света. В доме фон Пош бывали знаменитые писатели, поэты, музыканты.
Франц Месмер - изобретатель животного магнетизма. Фото: repin.info
Месмер был уверен, что различные изменения душевных состояний человека зачастую происходят из-за влияния планет. Чтобы излечивать пациентов от панических состояний, удуший, припадков, он решил использовать магниты. Уже первые опыты оказались столь успешны, что в силу магнитов поверил не только сам ученый, но и прогрессивные европейцы того времени. Слава Месмера росла, на прием к нему охотно приходили первые дамы Вены.
Франц Месмер предвосхитил современный гипноз. Фото: Critical.ru
Конечно же, были и недоброжелатели, ожидавшие удобного случая, чтобы разбить в пух и прах все утверждения Франца Месмера. И такой случай представился. Медик взялся за лечение слепой австрийской пианистки, но результатов терапия магнитами не принесла, зрение не вернулось. История эта вызвала много сплетен: во-первых, многие называли девушку любовницей Месмера, во-вторых, сеансам терапии противились родители пианистки, получавшие солидную пенсию на ее содержание. Как бы там ни было, но слух о несостоятельности идей Месмера облетел весь высший свет, после - решение о несостоятельности Месмера как врача вынесла и специальная комиссия, так что Францу пришлось спешно покинуть Вену.
Портрет Франца Месмера. Фото: paranormal-news.ru
Его путь лежал в Париж. Здесь слух о магнетизме дошел до самой королевы - Марии-Антуанетты, и она благоволила дальнейшей научной деятельности Месмера. С другой стороны, резкую критику его идей высказали ученые Сорбонны, они доказывали, что исцеление происходит не благодаря магнитам, а только потому, что Месмер внушает своим пациентам определенные истины. Сегодня вполне можно предположить, что медик действительно вводил своих пациентов в состояние гипноза, исцеляя те недуги, которые были связаны с нервным напряжением.
Магнетические сеансы Франца Месмера. Фото: paranormal-news.ru
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