Улетные истории. Самые мерзкие вещи, которые находили в самолетах бортпроводники

Гражданская авиация – этот та международная транспортная артерия, без которой сложно представить себе современный мир в том виде, в котором он существует сегодня. Возможность запросто пересечь Атлантику всего лишь за десять с лишним часов подарила массу возможностей для экономики, путешествий и прочих аспектов жизни, которые даже бесполезно перечислять.
Впрочем, пассажирские самолеты тоже не обходятся без своих грязных секретиков и нюансов. Сегодняшняя статья специально посвящается людям, которые бояться летать на самолетах. Прочитав эти «улетные» истории о самых мерзких, шокирующих и отвратительных вещах, которые доводилось извлекать из салонов пассажирских самолетов бортпроводникам, вы поймете, что высота и внезапно отказавшие двигатели – это самое меньшее, чего вам стоит бояться.
А кто это у нас такой красивый из чемоданчика ползет?
Иногда люди зачем-то проносят на борт самолетов действительно отвратительные вещи. Обычному человеку не понять, какой логикой руководствовался человек, о багаже которого сейчас пойдет речь, но одна из пользовательниц Reddit, которая работает бортпроводницей на одной крупной авиалинии, поведала историю о нападении личинок на пассажиров, достойную настоящего фильма ужасов.
«Это был трансатлантический рейс (они обычно занимают достаточно много времени). Где-то на середине полета из одного чемодана на верхней багажной полке ближе к хвосту самолета вдруг начали сыпаться какие-то мерзкие белесые личинки. Она падали прямо на головы пассажирам. Причем, их было не две-три, а целая куча. Я и еще один бортпроводник стали разбираться, в чем дело. Выяснилось, что один из пассажиров, который летел из Африки, зачем-то набил свой чемодан гнилой рыбой с личинками, бережно завернутой в газетку. Наверное, на его родине это считается деликатесом». Что ж, во всем есть свои положительные стороны. По крайней мере, достопочтенный африканец не додумался перекусить в полете.
Туалетные страсти
Еще один пользователь Reddit, который работал в клиентской службе «Southwest Airlines» поделился своей любимой историей, которая наглядно демонстрирует, почему иногда бывает опасно ходить в туалет во время полета.
«Как-то раз нам пришлось разбираться с претензией от одного клиента. Уважаемый джентльмен отправился в бортовой туалет, чтобы облегчиться. Когда он смывал за собой, и соответственно открыл клапан бака, самолет внезапно упал в воздушную яму, да так, что вертикально пролетел больше 4 метров.
Естественно, сила гравитации и инерция заставили все содержимое бака выплеснуться прямо на него. Когда самолет приземлился, экипажу пришлось отмывать его из шланга прямо на перроне». Искренне надеемся, что моральный ущерб пострадавшему авиакомпания все-таки возместила.
Девушки по вылету
Другой пользователь Reddit вспоминает старые добрые времена, когда он работал бортпроводником в 1970-х годах. По словам пользователя, он довольно долго проработал в «American Airlines» и за свою жизнь насмотрелся на немало странных пассажиров.
«Мне часто приходилось работать на ночных рейсах из Нью-Йорка в Сан-Хуан, и нам периодически приходилось иметь дело с довольно необычными пассажирками. Девушки легкого поведения регулярно толклись в аэропорту и высматривали парней, которые выглядели так, как будто путешествовали одни. Некоторым удавалось «зайцем» проскользнуть в туалетную кабинку, другие «зарабатывали» достаточно, чтобы оплатить билет».
Вынужденная посадка
Ну и самое лучшее напоследок. Иногда пассажиры умудряются «нашалить» в самолетах настолько, что бедным пилотам приходится совершать вынужденную посадку, а авиакомпаниям отменять целые рейсы.
В 2015 году на самолете «British Airways», который совершал рейс из Хитроу в Дубай, всего через полчаса после взлета разыгралась по-настоящему внеплановая ситуация, которая вынудила экипаж в экстренном порядке развернуть судно и совершить вынужденную посадку в Лондоне. Вскоре после того, как самолет оторвался от земли, пассажиры рейса, который по плану должен был занять около семи часов, стали жаловаться на запах экскрементов, стремительно распространявшийся по салону.
Как выяснилось, причиной диверсии стал один (один, Карл, один!) из пассажиров, который, закрывшись в туалете, непонятно каким образом умудрился пропитать своими ароматами весь самолет. Экипаж злополучного судна решил не испытывать свои нервы на прочность, и, спустя десять минут, было принято решение возвращаться в аэропорт. Поскольку следующий рейс был назначен только через 15 часов, всем пассажирам пришлось коротать ночь в ближайшей к аэропорту гостинице всего из-за одного феноменального «покакусика».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии