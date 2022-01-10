Люди значительно похорошевшие с годами

В детстве и юности многие выглядят не очень хорошо. Проблемы с весом, юношеские прыщи, неудачная стрижка и скобки на зубах- всё это ещё никому не прибавляло красоты, но в подростковом возрасте мало кому удаётся избежать этих проблем. Но став старше, эти молодые люди превратились из гадких утят в прекрасных лебедей.



































































































