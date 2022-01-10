С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...
  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...

Люди значительно похорошевшие с годами

В детстве и юности многие выглядят не очень хорошо. Проблемы с весом, юношеские прыщи, неудачная стрижка и скобки на зубах- всё это ещё никому не прибавляло красоты, но в подростковом возрасте мало кому удаётся избежать этих проблем. Но став старше, эти молодые люди превратились из гадких утят в прекрасных лебедей.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх