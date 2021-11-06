«Обновляем мастерскую»: гибочный станок для сгибания круглого прутка

Если вам нужно изготовить фигурные (в данном случае — «волнистые») заготовки из круглого прутка, то неоценимым помощником станет гибочный станок. В сегодняшней статье расскажем, как изготовить его в условиях мастерской.

Конструкция очень простая, а потому — бюджетная. Никаких серьезных вливаний денежных средств не потребуется.

А многим вообще тратиться не придется, поскольку все необходимые «комплектующие» без проблем можно найти в металлоломе. Нам потребуются:

уголок;

пруток — квадратный и круглый.

Идея изготовления самодельного гибочного станка для сгибания круглого прутка принадлежит автору YouTube канала Fab2Ku.

Основные этапы работ

Первым делом отрезаем два куска стального уголка. Заготовки должны быть одинаковой длины. Затем свариваем их вместе — получилось основание станка.

Обратите внимание: вместо уголков можно использовать кусок швеллера. Тогда не надо будет тратить время и электроды на сварку.

На следующем этапе размечаем основание. На сверлильном станке высверливаем пять отверстий, как показано на фото ниже.

От круглого стального прутка отрезаем пять заготовок одинаковой длины. Вставляем их в просверленные отверстия и обвариваем.

После этого необходимо будет сделать ручку-рычаг.

Отрезаем кусок квадратного прутка и привариваем к нему два отрезка круглого прутка, установив их параллельно друг другу на некотором расстоянии.

В завершении останется только приварить основание гибочного станка к опорной стойке из круглой трубы.

Работать самодельным приспособлением очень просто: вставляем заготовку между упоров. Затем с помощью рычага сгибаем заготовку. Что получается в результате, можно посмотреть на фото ниже.

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления гибочного станка, а также принцип его использования показан в видеоролике ниже.