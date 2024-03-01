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Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Британский фотограф Пол Эдмунсон (Paul Edmundson) перебрался в Норвегию в возрасте 16 лет, влюбившись в красоты этой живописной северной страны. Его любовь воплотилась в прекрасных фотографиях, которые мы и предлагаем вам посмотреть.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа


Отвесный обрыв навевает чувство тревоги, которое сглаживается благодаря умиротворяющему спокойствию лазурных вод фьорда на заднем плане.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Закат над Аурландс-фьордом.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Безупречная водная гладь Нерёй-фьорда.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Люсе-фьорд с вертолёта.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Пышная зелень над скалистыми ступенями водопада.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Круизные суда и катера, курсирующие по рекам и озёрам Норвегии, это своеобразные «рабочие лошадки», рутинно перевозящие местных жителей и туристов с места на место.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Зима пришла во Фломскую долину, но снег – не помеха для фотографа, который задался целью сфотографировать красоту Норвегии во все времена года.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Умиротворяющие пейзажи Эдмундсона доказывают, что природа в Норвегии правит бал.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Смельчаки взбираются на плато Плато Кьёраг, откуда открывается потрясающий вид на фьорды.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Туристы любуются фьордом с утёса Прекестулен.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Кажется, будто смотровая площадка Stegastein находится где-то посредине между туманом, который стелется над фьордом внизу, и облаками над головой.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Фотограф применил свою фирменную технику долгой выдержки, чтобы передать всю красоту пейзажей в окрестностях городока Люсеботн.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Город Ундредаль.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Круизное судно.

Красота норвежских фьордов в работах британского фотографа

Круизное судно.

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