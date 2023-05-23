Для чего опытные автомобилисты возят с собой точильный камень в автомобиле

Должен быть у каждого в ящике с инструментами. |Фото: onlinetrade.ru.

Незаменим при ремонте проколов. |Фото: progorod62.ru.

Базовые навыки должны быть у каждого. |Фото: brat-domkrat.ru.

Никогда не знаешь в какой ситуации окажешься. ¦Фото: blamper.ru.