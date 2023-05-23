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Для чего опытные автомобилисты возят с собой точильный камень в автомобиле


Для чего опытные автомобилисты возят с собой точильный камень в автомобиле

Точильный камень – это не просто полезный аксессуар, а еще и чрезвычайно важный инструмент. При этом у большинства современных может вызвать недоумение рекомендация о том, что нужно иметь точильный камень в багажнике своего авто в обязательном порядке. Зачем же может пригодиться этот инструмент в поездках? Ответ на данный вопрос лучше других знают те, кому доводилось водить авто еще во времена Советского Союза.

Должен быть у каждого в ящике с инструментами. |Фото: onlinetrade.ru.

Должен быть у каждого в ящике с инструментами. |Фото: onlinetrade.ru.

 

В наше время автомобили становятся все сложнее. Значительная часть автомобилистов предпочитает при возникновении каких-либо проблем просто обращаться за помощью к специалистам. Происходит это и в тех случаях, когда у машины было проколото колесо. Однако, жизнь ставит человека в самые разные ситуации, и порой посторонняя помощь может быть недоступна. Специально на такой случай было бы совсем не лишним владеть набором базовых навыков ремонта, а также иметь в своем автомобиле подходящий набор инструментов.
Незаменим при ремонте проколов. |Фото: progorod62.ru.

Незаменим при ремонте проколов. |Фото: progorod62.ru.

 

Точильный камень – одна из тех вещей, что должна иметься в ящике в обязательном порядке. Как нетрудно догадаться, применяется он в тех ситуациях, когда нужно что-то зачистить, подвергнуть предварительной обработке. Использовать для этого можно и наждачную бумагу, однако, к несчастью, она недолговечна. Да и функционал ее куда скромнее, чем у старого-доброго точильного камня.


Базовые навыки должны быть у каждого. |Фото: brat-domkrat.ru.

Базовые навыки должны быть у каждого. |Фото: brat-domkrat.ru.

 

Речь, в частности, идет о процедуре собственноручного ремонта пробитого колеса. Неважно, речь идет классическом варианте или о «бескамерке». В обоих случаях водителю понадобится точильный камень для зачистки места прокола. Без него заделать повреждение будет крайне сложно, что с использованием клея, что с использованием ремонтных жгутов. Это более чем достаточный повод для того, чтобы завести у себя в багажнике на постоянной основе этот бесхитростный инструмент.
Никогда не знаешь в какой ситуации окажешься. ¦Фото: blamper.ru.

Никогда не знаешь в какой ситуации окажешься. ¦Фото: blamper.ru.

 

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Для чего опытные автомобилисты возят с собой точильный камень в автомобиле

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Для чего опытные автомобилисты возят с собой точильный камень в автомобилеПодписаться на мой Instagram
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