Откуда в СССР пошла традиция есть первое, второе и компот

Кто придумал советский комплексный обед/ фото: forum.guns.ru
«А компот?», — известная фраза дебошира Феди из советской комедии режиссера Леонида Гайдая, прозвучала после того, как герой съел первое и второе блюдо. Он требовал напиток и был прав, ведь в СССР существовал «комплексный» обед, который состоял из трех блюд.
1. Фабрики-кухни Нарпита
В начале 20-х годов в стране задумались о правильном питании/ фото: kulturologia.ru
Привычная нам формула обеда из трех блюд появилась не сразу. На ее создание ушло много лет. А началось все в 1921 году — в стране был создан кооператив «Народное питание» или как его сокращенно называли Нарпит. Товарищество должно было обеспечивать всех рабочих сытным питанием, в которое обязательно входил суп, гарнир с мясными продуктами и десерт.
Идея открытия столовых от Нарпита оказалась удачной — в обеденное время в учреждения общественного питания был настоящий «аншлаг». Тогда правительство открывает рядом с крупными промышленными предприятиями фабрики-кухни, которые готовят еду на несколько сотен рабочих. А также обеспечивают обедом трудящихся, которые не могут отлучаться от работы. Им еду приносят прямо в цех в термосах. Столовые также помогли освободить советских женщин от домашней готовки и все их силы сосредоточить на рабочем процессе.
2. Начало экспериментов с питанием
Для рабочих начали разрабатывать новое меню, которое соответствовало бы потребляемым калориям/ фото: ru.pinterest.com
Пик популярности «Народного питания» произошел в 30-е годы.заведениях, поскольку стоимость обедов была низкой, а у некоторых рабочих и вовсе на 60% оплачивалась предприятием. Простой советский гражданин не мог обеспечить себя таким полноценным питанием в домашних условиях, проще было пообедать в столовой. В эти же года начались научные эксперименты с питанием.
В Москве открывается исследовательский центр безопасной пищи и биотехнологии. Главной задачей центра было разработать правильный рацион для трудящегося гражданина. Рабочих разделили на четыре группы. Группы классифицировались по количеству энергии, которую нужно затрачивать на работу, по возрасту и полу. Самое калорийное питание получали работники физического труда. Их дневной калораж составлял четыре тысячи калорий, а вот люди, занятые умственным трудом, получали три тысячи калорий в сутки.
3. Разработка ГОСТов для столовых
Главным по меню стал советский диетолог Певзнер/ фото: liczejmenedzherovnovomoskovsk-r71.ru
В середине 30-х годов народным комиссаром пищевой промышленности стал Анастас Микоян. Именно он стал прародителем легендарной советской формулы комплексных обедов. А «первое, второе и компот» помог придумать советский врач. И вот как это было....
По указанию правительства в НИИ нужно было разработать ГОСТы для столовых. За дело берется диетолог Мануил Певзнер. Профессор был противником приправ, специй и жареных продуктов. Он разработал меню для столовых, в которых были пресные гарниры, молочные каши, куриные бульоны, творожные запеканки, сырники и котлеты на пару. Блюда, на первый взгляд, показались рабочим невкусными, но с точки зрения здорового питания очень полезными. В наши дни встретиться с оригинальным «советским» питанием тоже можно — в больницах. За 100 лет блюда в медицинских учреждениях не изменились.
Кто придумал советский комплексный обед/ фото: school44-45.gosuslugi.ru
Также диетолог разработал комплекс блюд, который удовлетворял все дневные потребности рабочих в питательных веществах. Обедать нужно было обязательно сначала супом — первое блюдо, затем мясным или рыбным продуктом с гарниром — второе блюдо и завершать трапезу десертом — компот. «Первое, второе и компот» - это детище советского диетолога Певзнера. Также врач рекомендовал добавлять салат из свежих овощей лицам с нарушенным аппетитом. Меню получилось уникальным и полезным для здоровья. По нему стали готовить не только в столовых от предприятий, но и в детских садах, больницах, школах и армейских частях.
Через 5 лет после его введения на полках книжных магазинов появились кулинарные книги, которые пропагандировали здоровое питание и учили готовить блюда дома. Литература стали выпускать по приказу Микояна. Книга содержала несложные рецепты полезных блюд, которые были составлены врачами. Как указано в издании, каждая калория в блюде была на своем месте.
4. Пример комплексного обеда из советской литературы
Книга о правильном питании пользовалась спросим в магазине/ фото:
В кулинарной книге «Книга о здоровой и вкусной пище» от 1939 год приведен пример обеда: бульон с галушками, печенка в сметанном соусе, салат «Здоровье» и молочный кисель с яблочной слойкой. Также в советском издании рекомендовали готовить одно и то же блюдо не чаще 1 раз в 10 дней, чтобы оно не надоедало. Разнообразный рацион помогал обеспечивать пищевые потребности рабочих и поддерживать их здоровье.
Такое питание понравилось советским гражданам и они еще долго его придерживались после развала СССР. И несмотря на то, что в нашей стране уже открыто много негосударственных кафе, столовых и службы доставки, первое, второе и компот по сей день можно купить в общепите или заказать на дом курьерской доставкой.
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