5 небанальных постных блюд, которыми можно накормить семью и угостить гостей

Даже самое простое и на первый взгляд непримечательное блюдо типа тушёной капусты и перловой каши может быть вкусным, если знать, как и с чем его приготовить. Тоже самое касается постных блюд, которые многие сбрасывают со счетов, руководствуясь тем, что такая еда как правило хоть и полезная, но достаточно пресная и скучная.
1. Запечённая морковь для бутербродов
Запечённая морковка. \ Фото: pinterest.ru.
Морковка может быть не так противна, как кажется на первый взгляд. Тем более, если запечь её в духовке с пряными травами и ароматными специями. Такие ломтики запросто можно использовать как закуску, так и подавать с гарниром в виде отварного риса, картофеля или же макарон. Впрочем, лучше всего запечённую морковь подавать в качестве бутербродов на свежих ломтиках хлеба или же тостах, сбрызнув предварительно лимонным соком.
Ингредиенты:
• Морковка крупная - 4 шт;
• Соль морская - 1,5 ч.л;
• Масло оливковое - 6 ч.л;
• Паприка копчёная - 1 ч.л;
• Лимон - 1 шт;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Морковка, запечённая со специями и лимонным соком. \ Фото: sutterbuttesoliveoil.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить и просушить;
• После при желании сразу нарезать на ломтики или же равномерными брусками, соломкой;
• В миске смешать оливковое масло с лимонным соком, паприкой и молотым перцем;
• Получившейся смесью натереть морковь;
• Сверху посыпать морской солью;
• Выложить на противень, предварительно застелив бумагой для запекания;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 45-60 минут (или до тех пор, пока морковь не покроется равномерной румяной корочкой со всех сторон);
• Перед подачей остудить.
2. Банановые оладьи
Банановые оладьи. \ Фото: multiurok.ru.
Банановые оладушки – блюдо, которое понравится всем. Подавайте их с мёдом, вареньем или кленовым сиропом.
Ингредиенты:
• Бананы - 1 шт;
• Мука овсяная - 0,5 стакана;
• Молоко коксовое - 150 мл;
• Разрыхлитель - 0,5 ч.л;
• Масло подсолнечное - для жарки;
• Мёд, сироп или варенье - для подачи.
Бананово-овсяные оладушки. \ Фото: tgchannels.org.
Способ приготовления:
• В миске смешать кокосовое молоко с мукой и разрыхлителем;
• Бананы хорошенько размять вилкой;
• И смешать с мучной смесью;
• Тщательно вымесить;
• Масло разогреть на сковороде;
• Выложить ложкой оладушки;
• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон;
• Подавать с мёдом, сиропом или вареньем.
3. Голубцы
Постные голубцы. \ Фото: google.com.ua.
Голубцы с грибной начинкой нисколько не уступают тем, что с мясом. Сочные и питательные, они буквально тают на языке, даря яркий, насыщенный вкус и аромат.
Ингредиенты:
• Шампиньоны - 0,5 кг;
• Капуста - 2 кг;
• Рис - 270 г;
• Лук белый - 2 шт;
• Морковка - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 8 ч.л;
• Перец молотый - по вкусу;
• Сушёные травы - по вкусу;
• Перец болгарский красный - 1 шт;
• Томатная паста - 2,5 ч.л;
• Лавровый лист - 2-3 шт.
Овощные голубцы. \ Фото: ojaxi.ge.
Способ приготовления:
• Рис промыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Грибы хорошенько вымыть;
• Просушить;
• Нарезать мелким кубиком или соломкой;
• Лук очистить и мелко нарезать;
• Морковку вымыть, очистить, натереть на крупной тёрке;
• Смешать все ингредиенты между собой и обжарить на подсолнечном масле 10-15 минут;
• Посолить, поперчить, добавить травы;
• Перемешать;
• Часть отобрать и отложить в сторону для подливы, остальную часть смешать с готовым рисом;
• Капусту вымыть;
• Снять верхние листы;
• Вырезать кочерыжку;
• Кочан отварить в слегка подсоленной воде (10-15 минут);
• Остудить;
• Разобрать на листочки;
• Начинку выложить на каждый лист и сформировать голубцы;
• На дно глубокой кастрюли с толстым дном выложить часть тушёных овощей;
• Сверху выложить голубцы;
• Добавить лавровый лист и томатную пасту;
• Сверху выложить оставшуюся часть овощей и мелко нарезанный болгарский перец;
• Залить горячей водой так, чтобы она полностью покрыла голубцы где-то на два-два с половиной пальца;
• Накрыть крышкой и довести до кипения;
• После тушить на среднем огне 40-45 минут;
• Перед подачей при желании можно посыпать свежей зеленью.
4. Тёртый ягодный пирог
Тёртый ягодный пирог. \ Фото: pinterest.co.kr.
Если вы любите сладкое, но устали от магазинных тортиков и пирожных, где полным-полно кремовых начинок и тяжёлых прослоек, приготовьте постный ягодный тёртый пирог.
Ингредиенты:
• Ягоды замороженные - 300 г;
• Мука - 400-450 г;
• Соль - 0,5 ч.л;
• Разрыхлитель - 0,5 ч.л;
• Сок апельсиновый - 125 мл;
• Сахар - 1 неполный стакан;
• Масло подсолнечное - 150 мл;
• Крахмал - 4 ч.л.
Тёртый пирог. \ Фото: bigmir.net.
Способ приготовления:
• Ягоды разморозить;
• Смешать с крахмалом и парой ложек сахара;
• Разрыхлитель смешать с солью и просеянной мукой;
• Подсолнечное масло смешать с сахаром и апельсиновым соком;
• Получившуюся смесь аккуратно и постепенно влить в муку;
• Замесить мягкое тесто;
• Разделить на две части (одна больше, другая меньше);
• Обе части завернуть в пищевую плёнку и отправить в морозильную камеру примерно на сорок минут;
• Больший кусок теста достать из морозильника;
• Аккуратно распределить по форме, смазанной маслом;
• Сформировать небольшие бортики;
• Поверх теста выложить ягодную начинку;
• Разравнять ложкой;
• Меньший кусок теста натереть на крупной тёрке поверх ягод;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45 минут;
• Перед подачей при желании можно посыпать сахарной пудрой.
5. Фрикадельки
Грибные фрикадельки. \ Фото: gezond.be.
Рисово-грибные фрикадельки одинаково хороши как самостоятельное блюдо, так и дополнение к гарниру. А ещё при желании с ними можно сделать вкуснейший сэндвич.
Ингредиенты:
• Шампиньоны - 250 г;
• Рис - 100 г;
• Лук - 1 шт;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Масло оливковое - 8-12 ч.л;
• Мука - 2 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Сушёные травы - по вкусу;
• Томатный соус - 1 стакан;
• Сухари для панировки.
Постные фрикадельки. \ Фото: bober.ru.
Способ приготовления:
• Рис вымыть;
• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• После слить воду и остудить рис;
• Лук и чеснок очистить;
• Мелко нарезать;
• Грибы вымыть;
• Нарезать на половинки;
• Обжарить с луком и чесноком на оливковом масле примерно 6-8 минут;
• После пропустить грибы с рисом и панировочными сухарями через мясорубку, используя среднюю сетку;
• Получившуюся массу приправить солью, перцем и травами;
• Сформировать фрикадельки;
• Выложить на сковородку;
• Обжарить на оливковом масле примерно 5-6 минут;
• Затем добавить томатный соус;
• Накрыть крышкой и тушить на среднем огне 3-4 минуты;
• Перед подачей при желании посыпать свежей зеленью.
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