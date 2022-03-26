10 необычных способов, как использовать металлическую губку в быту

Металлическая губка есть на каждой кухне, однако применять ее можно не только для мытья посуды.

Предмет можно использовать в ремонтно-строительных, декоративных целях и даже для ухода за животными.

Мы подскажем, как выжать максимум пользы из металлической губки.

1. Шлифовка поверхностей

Благодаря шлифовке поверхности вы упростите следующие процессы работы

Благодаря абразивной поверхности железное изделие способно заменить шкурку для шлифовки дерева. Преимущества изделия: она намного дешевле и ею гораздо удобнее обрабатывать труднодоступные зоны. К примеру, круглые ножки на стуле или столе, дверные молдинги. Железная губка поможет отшелушить старый слой краски и подготовить поверхность к дальнейшим манипуляциям.

2. Заточка ножниц

С металлической губкой можно провести домашнюю заточку ножниц

Если ножницы затупились, а под рукой нет инструмента для заточки, воспользуйтесь металлической губкой. Достаточно порезать мочалку ножницами, и лезвия будут, как новые. Для подобной заточки в домашних условиях также можно использовать фольгу.

3. Удаление ржавчины

Губка избавит от ржавчины и мелкие детали, и крупные предметы

Мочалка - идеальное изделие для очищения слесарного и садового инструментария от ржавчины.

4. Купание домашнего питомца

Смочите губку в масле, чтобы плавно и качественно обработать инвентарь. Также металлическая мочалка поможет избавиться от ржавых зон на старых воротах, печке, камине. После такой обработки наносить краску будет намного проще, да и зафиксируется она надежнее.

Перед купанием кота или собаки заткните слив металлической мочалкой

После купания пушистого любимца слив изрядно засоряется. Чтобы предотвратить проблемы с канализацией, воспользуйтесь старой железной губкой. Поместите мочалку в сливное отверстие. Во время купания шерсть будет собираться в изделии, не попадая в слив. Завершив процедуру, достаточно вынуть грязную губку и выбросить. Однако ни в коем случае не оставляйте мочалку в отверстии. Она может покрыться ржавчиной и испортить область слива.

5. Состаривание древесины

Покройте дерево железным раствором, и поверхность приобретет совсем другой вид

Изделие поможет и для выполнения декоративной отделки. В частности, состарить поверхность из дерева, чтобы придать ей винтажно-благородный вид. Понадобится мочалка с мелкими ворсинками. Ее нужно разрезать на небольшие части, положить в банку, залить 2-3 стаканами уксуса, закрыть крышкой и оставить на сутки. Спустя 24 часа мочалка растворится в уксусной кислоте и получится специальный раствор. Возьмите малярную кисть и покройте жидкостью деревянную поверхность. Подождите, пока раствор впитается и выветрится, а затем оцените результат.

6. Чистка обуви

Металлическая мочалка не хуже зубной пасты и меламиновой губки отбелит подошву

Владельцы обуви со светлой подошвой знают, сколько сил необходимо прикладывать на поддержание белоснежного оттенка ранта. В основном для очистки низа обуви используют зубную пасту или меламиновую губку. Альтернативный вариант - железная мочалка, которая справится ничуть не хуже. Смочите губку в воде или моющем средстве и деликатно потрите подошву. Также можно использовать мочалку для чистки замшевой обуви, чтобы избавиться от пыли и «взбодрить» ворсинки.

7. Овощечистка

Губкой можно почистить морковь и молодой картофель в два счета

Благодаря жесткой поверхности металлическая мочалка с легкостью способна заменить изделие для чистки овощей. Обработайте губкой молодой картофель или морковь. Всего за несколько минут продукты будут очищены. Подобным образом можно применять мочалку для избавления от рыбной чешуи.

8. Предотвращение появления грызунов

Чтобы мышь не проникла в ваш дом, заделайте дыры металлической губкой

Первые холода - намек для мышей, что пора искать теплое жилье. Если не хотите, чтобы ваш дом превратился в мышиную обитель, тщательно проверьте все комнаты на предмет дыр и щелей. В обнаруженные отверстия поместите кусочки металлического изделия. Грызуны не прорвутся сквозь преграду, поскольку не способны уничтожить зубами железное изделие. Лучшего эффекта можно добиться, если зафиксировать металлическую губку монтажной пеной.

9. Очиститель колесных дисков

Диски будут сиять, если мыть их железной губкой с автошампунем

Громоздкая автощетка не всегда помогает очистить диски до идеального состояния. Металлическая губка сможет проникнуть в каждый уголок изделия и вычистить всю грязь. Используя мочалку вместе с автошампунем, вы легко удалите остатки нефтепродуктов и следы ржавчины.

10. Фиксация шурупа

Такая хитрость поможет зафиксировать шуруп временно, но на постоянную основу лучше выбрать другой способ

Если случайно сорвали резьбу шурупа или он расшатался, зафиксируйте его металлической мочалкой. Достаточно намотать изделие на резьбу и вкрутить саморез в необходимое место. В экстренном случае такая хитрость окажется как нельзя кстати.

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