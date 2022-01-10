С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...
  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...

За билет платите кровью!

Бартерные сделки, то есть взаимовыгодный безденежный обмен, в нашем XXI веке становится все более популярным. Во многих случаях это просто целесообразно и уместно. Так, в Америке, в некоторых больших городах практикуется «расплата » уборкой за посещение спортивных залов и клубов. Во Франции, к примеру, помыв посуду в небольшом ресторане, можно заработать сытный обед. А, торгуя книгами в одном из магазинов Шотландии, можно вообще не платить за жилье.

За билет платите кровью!

За билет платите кровью!

Новый вид бартерных отношений практикуется и в Румынии. Так, за билет на одно из популярнейших мероприятий, имеющим название «Антолд», надо было заплатить кровью! Ну да, Трансильвания. И сразу на ум приходит Дракула. Но все немного иначе. Организаторы фестиваля таким образом хотели немного решить вопрос с нехваткой донорской крови. Сдавая кровь в специально предназначенных для этого пунктах, доноры получали билеты по выгодной цене, а то и вообще, бесплатно. Помимо сдачи крови, за билет на фестиваль многие сумели «заплатить» бесплатным сбором мусора, помощью в подготовке сцены, другими полезными работами.

За билет платите кровью!

В Румынии, по статистическим сводкам, всего лишь около 2 % населения сдают кровь, как доноры. Показатель, конечно очень низкий, ведь человеческая кровь необходима прежде всего при различных операциях.

А если ее не сдают добровольно, тогда где ее взять? Вот организаторы фестиваля «Антолд» и пошли на такой гуманный шаг, привязав билеты своего мероприятия к сдаче крови. Сам фестиваль, который в первый раз проходил летом в городе Клуж-Напока, брал за основу идею романа Брема Стокера «Дракула» и ему подобных, леденящих кровь, историй.

За билет платите кровью!

Желающих посетить фестиваль было огромное количество, и естественно, было много желающих получить скидку на цену билета, которая составляла 30% в выходные дни. Но она делалась лишь тем, кто добровольно сдавал кровь в специальных центрах. В будние дни, за сдачу крови, донорам давали однодневные бесплатные билеты. Итак, сбор донорской крови в Румынии прошел с большим успехом. Кровь была передана в медицинские заведения страны. А фестиваль стал очень популярным с самого первого раза его проведения.

За билет платите кровью!

Данный проект, название которого переводится как «Плати кровью», своим присутствием украсили многие звезды мировой величины, среди которых хочется особо отметить Джона Ньюмена и Дэвида Гетта. Один этот пример может стать хорошим образцом для подражания и дать вдохновение различным гуманным целям. Ведь именно этот фестиваль «Антолд» собрал большое количество донорской крови во время его прохождения! И благое дело сделали, и известность фестивалю, как новому проекту, заработали!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх