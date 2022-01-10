За билет платите кровью!

Бартерные сделки, то есть взаимовыгодный безденежный обмен, в нашем XXI веке становится все более популярным. Во многих случаях это просто целесообразно и уместно. Так, в Америке, в некоторых больших городах практикуется «расплата » уборкой за посещение спортивных залов и клубов. Во Франции, к примеру, помыв посуду в небольшом ресторане, можно заработать сытный обед. А, торгуя книгами в одном из магазинов Шотландии, можно вообще не платить за жилье.











Новый вид бартерных отношений практикуется и в Румынии. Так, за билет на одно из популярнейших мероприятий, имеющим название «Антолд», надо было заплатить кровью! Ну да, Трансильвания. И сразу на ум приходит Дракула. Но все немного иначе. Организаторы фестиваля таким образом хотели немного решить вопрос с нехваткой донорской крови. Сдавая кровь в специально предназначенных для этого пунктах, доноры получали билеты по выгодной цене, а то и вообще, бесплатно. Помимо сдачи крови, за билет на фестиваль многие сумели «заплатить» бесплатным сбором мусора, помощью в подготовке сцены, другими полезными работами.







В Румынии, по статистическим сводкам, всего лишь около 2 % населения сдают кровь, как доноры. Показатель, конечно очень низкий, ведь человеческая кровь необходима прежде всего при различных операциях.

А если ее не сдают добровольно, тогда где ее взять? Вот организаторы фестиваля «Антолд» и пошли на такой гуманный шаг, привязав билеты своего мероприятия к сдаче крови. Сам фестиваль, который в первый раз проходил летом в городе Клуж- Напока , брал за основу идею романа Брема Стокера «Дракула» и ему подобных, леденящих кровь, историй.Желающих посетить фестиваль было огромное количество, и естественно, было много желающих получить скидку на цену билета, которая составляла 30% в выходные дни. Но она делалась лишь тем, кто добровольно сдавал кровь в специальных центрах. В будние дни, за сдачу крови, донорам давали однодневные бесплатные билеты. Итак, сбор донорской крови в Румынии прошел с большим успехом. Кровь была передана в медицинские заведения страны. А фестиваль стал очень популярным с самого первого раза его проведения.Данный проект, название которого переводится как «Плати кровью», своим присутствием украсили многие звезды мировой величины, среди которых хочется особо отметить Джона Ньюмена и Дэвида Гетта. Один этот пример может стать хорошим образцом для подражания и дать вдохновение различным гуманным целям . Ведь именно этот фестиваль «Антолд» собрал большое количество донорской крови во время его прохождения! И благое дело сделали, и известность фестивалю, как новому проекту, заработали!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)