С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Все перечисленные доводы не убедительны«Шапочку из фольг...
  • Алексей
    Фото разных женщинВизажист меняет л...
  • Люда Мусатова
    Потрясающее преображение! Гениальный мастер!Визажист меняет л...

20 светильников из натурального дерева, которые сделают дом уютнее и привлекательнее


Великолепные светильники из натурального дерева, которые сделают дом уютнее.

Великолепные светильники из натурального дерева, которые сделают дом уютнее.

Если дело касается элементов мебели или декора, то из натуральной древесины можно сделать все что угодно. Сегодня мы остановимся на светильниках. Эти 20 великолепных дизайнерских ламп из натурального дерева сделают дом уютнее и привлекательнее.

1. Резной деревянный дизайнерский светильник «Ярило»


Этот светильник ручной работы способен создать тёплую атмосферу в доме.

Этот светильник ручной работы способен создать тёплую атмосферу в доме.

 

2. Потолочные деревянные люстры в стиле хай-тек


Модные дизайнерские светильники в стиле хай-тек как олицетворение прогресса и высоких технологий.

Модные дизайнерские светильники в стиле хай-тек как олицетворение прогресса и высоких технологий.

 

3. Деревянные светильники из дерева с «оживающими» узорами


Сочетание стиля и единения с природой.

Сочетание стиля и единения с природой.

 

4. Дизайнерский настольный светильник «Дафна»


Тонкая работа по дереву, которая считается настоящим произведением искусства.

Тонкая работа по дереву, которая считается настоящим произведением искусства.

 

5. Аристократический светильник из натурального дерева, покрытый позолотой


Светильник для настоящих аристократов, который может стать центральным элементом в интерьере.

Светильник для настоящих аристократов, который может стать центральным элементом в интерьере.

 

6. Настольный деревянный светильник «Светляк»


Светильник для настоящих ценителей игры S.T.A.L.K.E.R.

Светильник для настоящих ценителей игры S.T.A.L.K.E.R.

 

7. Напольный резной деревянный светильник


Светильник, который станет достопримечательностью и визитной карточкой любого помещения.

Светильник, который станет достопримечательностью и визитной карточкой любого помещения.

 

8. Деревянный светильник в стиле лофт с сияющей сердцевиной


Эксклюзивный осветительный прибор в стиле лофт.

Эксклюзивный осветительный прибор в стиле лофт.

 

9. Многофункциональный светильник из обыкновенных деревянных реек в стиле хай-тек


Деревянный светильник в стиле минимализм - максимальная функциональность и простота.

Деревянный светильник в стиле минимализм - максимальная функциональность и простота.

 

10. Деревянный светильник в строгом мужском стиле


Светильник, который смотрится колоритно в современном интерьере.

Светильник, который смотрится колоритно в современном интерьере.

 

11. Необычный дизайнерский деревянный светильник «Геркулесов столб»


Дерево – это материал, который не ограничивает полёт творческой фантазии дизайнеров.

Дерево – это материал, который не ограничивает полёт творческой фантазии дизайнеров.

 

12. Деревянная лампа «Причудливая снежинка»


Лампа, которая согреет своим теплом и подарит окружающим частичку света.

Лампа, которая согреет своим теплом и подарит окружающим частичку света.

 

13. Недорогой настольный светильник из серии «Я у мамы инженер!»


Светильник из дерева своими руками.

Светильник из дерева своими руками.

 

14. Светильник в стиле кантри


Из древесины можно сделать необычное основание для настольного светильника.

Из древесины можно сделать необычное основание для настольного светильника.

 

15. Настольная лампа из обработанной коряги



«Аномальный светильник», который напоминает дерево, подвергшееся сильной мутации.

 

16. Светильник из необработанной коряги


Настольный деревянный светильник в экостиле.

Настольный деревянный светильник в экостиле.

 

17. Тонкие подвесные цилиндры из недорогой древесины


Оригинальная люстра, которая выглядит, как множество необработанных маленьких пней.

Оригинальная люстра, которая выглядит, как множество необработанных маленьких пней.

 

18. Настольные светильники из деревянных веток


Простые светильники из деревянных веток, которые можно изготовить своими руками.

Простые светильники из деревянных веток, которые можно изготовить своими руками.

 

19. Светильник «Звезда» из дорогой тёмной породы древесины


Деревянный светильник, который станет украшением любого интерьера.

Деревянный светильник, который станет украшением любого интерьера.

 

20. Дизайнерский светильник из дерева


Свободная и необычная геометрическая форма деревянного светильника, который сразу привлечёт к себе внимание гостей.

Свободная и необычная геометрическая форма деревянного светильника, который сразу привлечёт к себе внимание гостей.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх