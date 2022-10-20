В чем секрет изысканных ювелирных изделий, которые создаёт немецкая династия камнерезов







Ханс-Юрген Хенн и сыновья Аксель Хенн и Инго Хенн.

«Дух Неба». / Барельеф медведя. Камнерезное искусство бренда «Henn».

Камнерезное искусство бренда «Henn».

Камнерезное искусство бренда «Henn».

Камнерезное искусство бренда «Henn».

Медведи. Камнерезное искусство бренда «Henn».

Камнерезное искусство бренда «Henn».

Камнерезное искусство бренда «Henn».

Камнерезное искусство бренда «Henn».

Голова быка Henn of London из желтого золота и танзанийского рубина. Камнерезное искусство бренда «Henn».

Бренд Henn of London

Колье «Rising Phoenix» с бразильским цитрином. / Колье «Celestial Lion» из платины и белого золота с резным аквамарином Santa Maria, желтыми сапфирами и бриллиантами. Камнерезное искусство бренда «Henn of London».

Камнерезное искусство бренда «Henn of London».

Камнерезное искусство бренда «Henn of London».

Камнерезное искусство бренда «Henn of London».