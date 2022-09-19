Как один византийский монах спас римские ворота в Германии и стал святым

Древний город Трир (Trier), что на правом берегу реки Мозель, в немецкой земле Рейнланд-Пфальц, был основан римлянами около 16 года до нашей эры. Тогда он носил название Августа Треверорум. Император Август сделал его столицей провинции Галлия Бельгика. В те давние времена его именовали вторым Римом. Главной достопримечательностью ныне германского рода являются монументальные ворота Порта Нигра. Когда-то они были частью городских стен и защищали город от атак германских варваров. Чёрные ворота хранят в себе древний секрет: дело в том, что в них замурован один монах...
Форпост империи, павший под натиском варваров или инфраструктурный объект
Порта Нигра, римские ворота в стенах Трира.
В 3 веке император Константин содержал в городе свой двор. Тут было множество римских построек: бани, базилика и амфитеатр. В северную часть города можно было попасть через ворота, которые сегодня называют Порта Нигра (Porta Nigra) или Чёрные ворота. Как их называли римляне, к сожалению, неизвестно. В исторических документах первые упоминания названия обнаружены были лишь в Gesta Treverorum 12 века. Очевидно, своё название сооружение получило из-за тёмной окраски песчаника, из которого оно было возведено.
Ворота прозвали чёрными из-за тёмной окраски песчаника, который послужил материалом для их строительства.
До недавнего времени историки полагали, что ворота, как и мощные городские стены, были построены в 3 веке. Сделано это было для защиты границ Римской империи от усилившихся в этот период набегов германских варварских племён. Учёные недавно опровергли эти выводы, проведя анализ остатков древесины. Исследователи определили годом строительства Порта Нигра 170 год до нашей эры. Начал его император Марк Аврелий, но не успел завершить. Эксперты сошлись во мнении, что это было не оборонительное сооружение, а скорее проект по благоустройству города. Не закончили его римляне из-за нехватки финансов.
Объект не закончили из-за банальной нехватки денег.
При строительстве Чёрных ворот было использовано больше семи тысяч каменных блоков. Самые крупные из них весят около 6 тонн. На блоках археологи обнаружили различные выгравированные знаки и символы. Многие из них перевернуты. Историки считают, что это клейма каменщиков. Во времена средневековья подобными знаками на своей продукции пользовались гильдии этих профессионалов. Оказывается, в древности это уже было принято. На дверях западной башни ворот есть даты. Только там нет указания года. Зато можно определить сколько времени строились ворота. Судя по другим подобным пометкам строительство заняло от 2 до 4 лет.
Внутри были метки, благодаря которым удалось выяснить, что стройка продлилась два года.
Упадок города и спасение ворот
Римская империя пала. После этого и ворота, и другие римские постройки в городе были практически заброшены. Порта Нигра — это единственное, что осталось от всех прекрасных римских построек. В воротах кое-где зияют огромные дыры, которые остались после вырывания железных зажимов и кусков свинца. От полного разрушения и упадка Чёрные ворота спас один счастливый случай.
Чёрным воротам помогла одна счастливая случайность.
В 1028 году архиепископ Трирский Поппо фон Бабенберг захотел совершить паломничество в Святую Землю. Для этой благой цели он нанял в качестве проводника сицилийского монаха по имени Симеон Сиракузский. Он был святым отцом в византийском монастыре Санта-Каталина в Египте. Симеон выполнил свою работу, проведя Поппо в Иерусалим. По дороге обратно монах решил, что не будет возвращаться в свой монастырь. Он отправился с архиепископом в Трир. Прожив там несколько месяцев, Симеон попросил Поппо, позволить ему жить в Порта Нигра отшельником.
Симеон Сиракузский.
Архиепископ позволил и организовал целую торжественную церемонию. Она состоялась 29 ноября 1030 года перед лицом всех жителей Трира и представителей духовенства. Симеона замуровали в келье наверху башни над воротами. Больше его никто не видел. Там монах скончался через пять лет 1 июня 1035 года. Похоронен он был там же, в своей келье, она стала его усыпальницей. Симеона канонизировали. К месту погребения святого стали приходить паломники, желающие приложиться к его мощам. Для них специально была построена внутри лестница.
Келья Симеона.
После смерти монаха архиепископ превратил Порта Нигра в церковь. Это защитило Чёрные ворота от разрушения. Все окружающие постройки в средние века разобрали, ибо нуждались в таких качественных строительных блоках. Пострадал только верхний этаж восточной башни. Церковь функционировала до октября 1804 года. В это время город посетил Наполеон. Император приказал снести все средневековые пристройки и восстановить римский вид здания. Мощи святого Симеона перенесли сначала в церковь Сан-Джервазио, а позже, в 1971 году, в новую церковь Сан-Симеон. Сегодня возле этой церкви построен Муниципальный музей Симеонштифт.
В Порта Нигра долго функционировала церковь.
Барельеф святого Симеона на стене вблизи ворот Порта Нигра.
Объект ЮНЕСКО
Работы по сносу средневековых сооружений были завершены в 1817 году. Сохранили только нижнюю часть средневековой апсиды, чтобы здание не рухнуло. В качестве городских ворот Порта Нигра опять служить с 22 мая 1822 года. Через полстолетия большая часть стены (в которую были встроены ворота) и все остальные средневековые городские ворота были снесены.
Сегодня ворота Порта Нигра - это популярная достопримечательность и исторический памятник.
Порта Нигра оставили в качестве дани уважения к святому Симеону, хотя останки его там больше и не хранятся. Так сохранилось древнее языческое сооружение, в котором по стечению обстоятельств закончил свою жизнь византийский монах. Сегодня это знаковая туристическая достопримечательность Трира и исторический памятник под охраной ЮНЕСКО.
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