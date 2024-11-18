Делаем стильный портсигар своими руками

Самодельный портсигар.
Хотя курить плохо, потому как вредно для своего здоровья и здоровья окружающих, даже этот весьма неоднозначный момент не должен быть лишен в нашей жизни какой-либо эстетики и стиля. И ничто не производит столь мощного впечатления, при встрече с курящим человеком, как красивый портсигар, вовремя вынутый из кармана.
В сегодняшнем видео рассказывает о том, как можно смастерить достойный и стильный портсигар своими руками из подручных материалов. Хотя процесс создания такого аксессуара сложно назвать веселым, результат работы компенсирует все недостатки. Смотреть на такую вещь – одно удовольствие.
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