Как очистите известковый налёт в унитазе

Удалите любой известковый налёт, даже очень старый, который не выводится никакими магазинными средствами! Всё, что вам нужно — это добавить несколько компонентов и оставить на ночь.







Удалите всю воду из унитаза. Затем всыпьте 2 ст. л. соды, столько же лимонной кислоты. Залейте 200 мл 9 % уксуса и 500 мл горячей воды.







Смочите туалетную бумагу в этом растворе и выложите под бортиком унитаза. Оставьте на ночь.







На следующий день просто протрите унитаз ёршиком, затем смойте воду, и унитаз будет кристально чистым и белоснежным!







Подробнее о том, как очистить известковый налёт в унитазе, смотрите в видео ниже:



