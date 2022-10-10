История сохранила немало сведений о душегубах. Среди них попадаются такие злодеи, имена которых стали нарицательными как олицетворение абсолютного зла. Конечно, многие из них совершили немало лиха, но виновны ли они в том, в чем их обвиняют на протяжении столетий, попробуем разобраться далее в обзоре.
Дракула
Господарь Валахии Влад III Цепеш стал настоящим воплощением потустороннего зла не в XV веке, когда он правил, а в 1897 году после выхода романа Бэма Стокера «Дракула». Романист описал его как безжалостного вампира, пьющего кровь. Если обратиться к истории, то все обстояло несколько иначе.
Влад III по прозвищу Дракула. |
В переводе с румынского «дракула» означает «дракон». И это прозвище не имеет ничего общего с мистикой. Отец Влада состоял в ордене Святого Георгия, который по-другому именовали орденом Дракона. Еще одно прозвище Цепеш господарь Валахии получил за казни через сажание на кол. Но если учесть, что в те времена подобный способ лишения жизни был довольно распространенным явлением, в глазах своих подданных Дракула не был настолько уж жестоким правителем.
Сальери
Сальери и Моцарт действительно были соперниками.
С легкой руки Александра Сергеевича Пушкина, написавшего цикл «Маленькие трагедии», композитора Антонио Сальери стали считать злодеем, погубившим замечательного музыкального гения Вольфганга Амадея Моцарта. Якобы из зависти Сальери отравил его. Существует даже понятие «синдром Сальери», которое подразумевает агрессивное поведение одного по отношению к успехам другого. В действительности зависть присутствовала, однако все было совсем наоборот.
Антонио Сальери. Автор: Joseph Willibrord Muhler.
В конце XVIII века Антонио Сальери был гораздо популярнее и более востребованным, нежели Моцарт. Если Сальери часто приглашали в качестве преподавателя музыки для венценосных особ и делали ему заказы на новые произведения, то Моцарт в сердцах восклицал: «Для них не существует никого кроме Сальери!» Даже музыкальные поединки, устраиваемые между композиторами, чаще оканчивались поражением для Моцарта.
Что побудило Пушкина сделать итальянского композитора палачом австрийского коллеги, никому не известно. Любопытно то, что в 1997 году состоялся суд, который признал Антонио Сальери невиновным в смерти Вольфганга Амадея Моцарта.
Ирод
Пир Ирода.
Пожалуй, каждый хоть раз слышал о царе-детоубийце Ироде. В Евангелии от Матфея подробно описывается эпизод, в котором Ироду сообщают о рождении ребенка (Иисуса), который свергнет царя с его трона. Тогда правитель отдает приказ об убийстве всех мальчиков в городе возрастом до двух лет.
Избиение младенцев. Автор: Daniele Da Volterra, 1557 год.
Большинство историков скептически относятся информации о 14 тысячах убиенных младенцах т. к. 2000 лет назад Вифлеем был относительно небольшим городком с населением, не превышавшим и 15 тысяч жителей.
При жизни царь Ирод заслужил прозвище не Жестокий, а Великий. Его правление ознаменовалось строительством храмов, борьбой с голодом. Правда, к концу жизни он стал подозревать всех в заговоре. Это убеждение превратилось в паранойю, поэтому после очередного доноса Ирод приказал убить трех своих сыновей.
Герострат
Герострат поджигает храм Артемиды Эфесской.
Когда говорят «Слава Герострата», то подразумевают позорную и ничтожную известность. Это выражение уходит своими корнями в Древнюю Грецию. В 356 году до н. э. в городе Эфес сгорел храм Артемиды Эфесской. Виновником стал некто по имени Герострат. На допросе он признался, что поджег храм, чтобы прославить себя в истории, т. к. других достоинств он не имел.
Герострат был казнен, а его позорное имя власти запретили упоминать. Но сегодня оно все-таки известно, т. к. древнегреческий историк Феопомп описал этот случай, тем самым прославив Герострата в веках.
На этом можно бы поставить точку, однако есть одно «но». В древние времена в храмах не только взывали к богам и совершали обряды, но и собирали денежные сбережения прихожан на хранение. После пожара хранившееся в Храме Артемиды золото внезапно исчезло. Скорее всего, Герострат был просто исполнителем, отвлекающим внимание от другого преступления.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии