Умное вино в энциклопедической бутылке

Могли бы вы представить себе, что бутылка вина будет знать о своем содержимом больше вас? Даже если нет – именно такую инновационную идею планируют реализовать разработчики из американской компании Kuvee.







Прежде, чем начать краудфандинг-кампанию, девелоперы тестировали свою разработку на экспертах и любителях. Отзывы обоих групп оказались положительными. Вино в бутылке от Kuvee действительно сохраняет свои первоначальные свойства в течение 30 календарных дней.







Если рассматривать в деталях, то «бутылка» представляет собой кейс из алюминия, защищающий божественный напиток от воздействия воздуха и солнечного света. Часть конструкции изготовлена при помощи 3D-печати.











Сама бутылка оснащена Wi-Fi и сообщает владельцу о том, какое вино содержится в емкости, сколько времени оно будет оставаться свежим, заодно информируя об особенностях употребления (с чем употреблять, оптимальная температура и прочее). Кроме того, при помощи бутылки вы всегда сможете сделать заказ вина, емкости или любых других услуг.















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