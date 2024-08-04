Ошибки в интерьере, из-за которых комфорта в квартире не видать

Не зря говорят, мой дом – моя крепость. Здесь вы должны ощущать себя максимально комфортно и уютно. Если же такого чувства нет, и вам хочется постоянно куда-то сбежать из квартиры, значит, вы допустили какие-то ошибки при оформлении интерьера.







Рассказываем о самых распространенных из них, и делится советами, как все исправить.

Ошибка 1: Плохое освещение

Ошибка 2: Неудобная мебель

Ошибка 3: Неправильный выбор штор

Ошибка 4: Спальные принадлежности плохого качества

Ошибка 5: Низкие потолки

Ошибка 6: Много декора

Ошибка 7: Отсутствие индивидуальности

Ошибка 8: «Больничные» оттенки

Приглушенный свет доставляет дискомфорт.Все начинается со света. Если в комнаты попадает мало солнечных лучей, создается мрачная, давящая атмосфера. Это сильно ухудшает не только настроение, но и самочувствие. Слишком темное помещение всегда кажется захламленным и неуютным, особенно, если «страдает» не только естественное освещение, но и искусственное.Как можно решить проблему? Для начала избавьтесь от плотных штор. Замените их легкими, полупрозрачными занавесками, которые будут хорошо пропускать свет, или вовсе снимите, оставив окно полностью открытым. Жители скандинавских стран всегда так поступают, потому что солнце в их квартирах очень редкий гость. Также советуем убрать с подоконников высокие растения, которые мешают проникновению солнечных лучей в квартиру.Второй, не менее важный нюанс, – правильные сценарии искусственного освещения. Смиритесь с тем, что одной люстры по центру потолка никогда не будет хватать для полноценного освещения всей комнаты, даже если она небольшая по площади. Еще на этапе ремонта необходимо спланировать верхний и локальный свет, предусмотреть светильники в каждой функциональной зоне. Если же квартира уже оформлена, и в будущем вы не планируете никаких глобальных изменений, решите проблему с освещением с помощью бра, ламп, торшеров, светодиодных лент и даже гирлянд.Выбирайте диван классической формыЧасто мы жертвуем удобством в угоду красоте и стилю. Или же просто отказываемся менять старую, сильно изношенную мебель, аргументируя это тем, что нет денег или мы к ней сильно прикипели душой. А ведь от качества мебели напрямую зависит ваш личный комфорт. Если вам неудобно сидеть на кресле, лежать на диване, готовить на кухне, завтракать за обеденным столом, вы постоянно испытываете раздражение, а иногда и жертвуете своим здоровьем.Помните, что на крупной мебели, которую вы регулярно используете, лучше не экономить. Изделия должны быть качественными, надежными, выполненными из хороших материалов, чтобы они не развалились через полгода. Во главе должны стоять не красота и оригинальный дизайн, а удобство и функциональность. Также обращайте внимание на габариты: у столешницы должна быть комфортная ширина, у стульев – высота, у дивана – длина.Льняные шторы хорошо пропускают светЕще одной важной составляющей комфортной жизни в квартире являются шторы. Именно от них зависит качество вашего сна и общего самочувствия. Так, например, в спальне не следует ограничиваться полупрозрачным тюлем. Да, днем он будет пропускать много солнечных лучей, но ночью не сможет уберечь от света фонарей. Кроме того, придется очень рано просыпаться, потому что ничего не будет стоять между вами и рассветом. А слишком плотные шторы на кухне и в гостиной, наоборот, создают недостаток света, о котором мы упоминали в первом пункте.По этой причине важно подбирать текстиль, исходя из назначения комнаты и общей обстановки. В спальне допустимы тяжелые портьеры, а в гостиной лучше ограничиться легкими занавесками. Если не хотите вешать плотные шторы, отдайте предпочтение роллетам из ткани блэкаут. Также обратите внимание на жалюзи или римские шторы. Они смогут обеспечить комфортную обстановку днем, когда вы захотите посмотреть телевизор или поработать за ноутбуком – свет из окна не будет бликовать.Вместо бамбуковой подушки выбирайте ортопедическуюЭкономия на постельных принадлежностях ухудшает сон, а значит, и отрицательно сказывается на общем самочувствии. Дешевые синтетические ткани, подушки с плохим наполнителем, который через месяц собирается в комок, одеяла с плохой проницаемостью воздуха – все это мешает расслабляться, высыпаться, и в результате утром вы чувствуете себя разбитым, лишенным сил и энергии.Чтобы вы комфортно себя чувствовали на собственной кровати, старайтесь подбирать качественное постельное белье, подушки, одеяло. Если у вас нет аллергии, выбирайте натуральные ткани и наполнители или отдавайте предпочтение смесовым. Не менее важным предметом, влияющим на сон, является матрас. Идеальный вариант – ортопедическое изделие.Красьте стены и потолок в один цветСредняя высота потолков в типовых российских квартирах составляет примерно 2,5-2,7 метров, а в хрущевках этот показатель даже ниже. В таких помещениях, в целом, некомфортно находиться, потому что возникает ощущение, что они давят на вас. А если еще и выбрать неудачное дизайнерское решение, вроде натяжных потолков, мебели, которая «режет» комнату напополам, темной отделки, то вы рискуете усугубить ситуацию.Чтобы избежать ощущения тесной, темной кладовки в собственной квартире, советуем правильно подходить к оформлению пространства. Советуем покрасить потолок и стены в светлые цвета (идеально, если они будут идентичными), устанавливать максимально высокие шкафы, использовать зеркала и глянцевые поверхности, чтобы сделать комнату более светлой, придать ей объема. Также визуально вытянуть комнату можно с помощью вертикальных линий: используйте их в рисунке на обоях, силуэтах мебели, изображениях на картинах и постерах.Полки хаотично забиты книгами.Пытаясь придать интерьеру индивидуальность и особый характер, есть риск перестараться и перегрузить его декоративными элементами. В результате визуальный шум будет вашим вечным спутником, и квартира будет выглядеть неопрятной и захламленной, даже если вы убираете каждый день.Выбирая декор, руководствуйтесь принципом: меньше, значит, лучше. Подбирайте элементы таким образом, чтобы они гармонировали друг с другом, сочетались по стилю, цвету, форме. При этом учитывайте, что декор должен быть разного размера и располагаться не на одной визуальной линии, чтобы взгляд плавно передвигался от первого предмета ко второму и так далее.Добавляйте в интерьер индивидуальных деталейПытаясь повторить интерьеры, увиденные в интернете, мы часто забываем о характере и индивидуальности квартиры, заполняя ее безликими товарами из масс-маркета. Если в комнатах будут отсутствовать личные вещи, а также предметы, которые отражают ваши привычки и увлечения, обстановка будет казаться неуютной и необжитой, будто это номер в гостинице.Очень важно привносить в интерьер каждой комнаты частичку вашего характера. Это может быть, что угодно: семейные фото, памятные вещи из детства, любимая литература, гитара (если вы занимаетесь музыкой) или набор для вышивания. Но здесь важно быть осторожным – оставляйте на виду только те вещи, которые гармонично впишутся в интерьер.В интерьере должны быть акцентыБольшинство людей боятся совершить ошибку при оформлении интерьера, а потому в качестве базы выбирают спокойные и лаконичные оттенки, которые идеально вписываются в любой стиль. Однако типовые решения зачастую выглядят безлико, может даже возникнуть ощущение, что вы попали в больницу или другое учреждение, никак не связанное с жилым пространством. Чтобы избежать подсознательного дискомфорта, разбавляйте нейтральную палитру яркими или контрастными оттенками. Также можно добавить фактуры, акцентную мебель, текстиль, декор.