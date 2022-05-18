От объявления войны до Победы: о забытом в СССР военкоре Евгении Халдее

Военные фотографии Евгения Халдея.

Руины Нюрнберга, май 1945 года.

Исход, после 18 июня 1942 года. Фото сделано в Мурманске после бомбежки.

Севастополь, 9 мая 1944 года. Салют в честь освобождения.

Вена, парк у здания парламента, апрель 1945 года. Фашист, не пожелавший сдаться в плен советским войскам, расстрелял семью и покончил с собой.

На улицах разбомбленной Вены, апрель 1945 года.

Евреи, освобожденные из Будапештского гетто. Январь-февраль 1945 года.

Герман Геринг на трибуне. Нюрнбергский процесс, 1946 год.

Снова жизнь! Первые отдыхающие в освобожденном Севастополе, 9 мая 1944 года.

Вена. Апрель 1945 года. Возвращение беженцев.

Быт советских солдат между боями. Лето 1943 года.

Олень Яша. Заполярье, 1942 год. Кадр смонтирован.

На Мурманском направлении, июль 1941 года.

Летчицы 46-го женского авиаполка. Редкие минуты тишины. На переднем плане Надежда Попова и Ирина Себрова, сентябрь 1943 года .