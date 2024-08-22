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20 снимков индонезийского племени Дани, которое живет так, как жили их предки


Племя Дани чтит своих предков и хранит их тела сотни лет в закопченном виде.

Племя Дани чтит своих предков и хранит их тела сотни лет в закопченном виде.

Племя дани было обнаружено только в 1926 году во время экспедиции Стирлинга на Новую Гвинею. Эти люди и сегодня свято чтят традиции своих предков: отрубают пальцы в знак скорби по умершим родственникам, вдевают в нос кабаньи клыки и носят «халим», который прикрывает мужское достоинство. У мужчины может быть много жён – главное, чтобы хватало свиней, чтобы заплатить родственникам понравившейся барышни. А особое место в племени занимает колдун, который общается с духами и хранит мумию умершего вождя племени.

1. Жестокий ритуал


Если умирает мужчина, то его родственницы отрезают себе фалангу пальца, демонстрируя свое горе и успокаивая дух умершего.

Если умирает мужчина, то его родственницы отрезают себе фалангу пальца, демонстрируя свое горе и успокаивая дух умершего.

 

2. Женщины племени Дани


Женщины готовят еду, занимаются рукоделием и заготовкой дров, ухаживают за скотиной и огородами.

Женщины готовят еду, занимаются рукоделием и заготовкой дров, ухаживают за скотиной и огородами.

 

3. Подрастающее поколение


Дети принимают участие во всех проводимых ритуалах и обрядах племени, хотя уже новое поколение стремится ближе к цивилизации.

Дети принимают участие во всех проводимых ритуалах и обрядах племени, хотя уже новое поколение стремится ближе к цивилизации.

 

4. Племенной наряд


Главная отличительная черта наряда мужчин - халим.

Главная отличительная черта наряда мужчин - халим.

 

5. Мужские развлечения


Основными занятиями мужчин племени Дани были: охота и война с соседними племенами.

Основными занятиями мужчин племени Дани были: охота и война с соседними племенами.

 

6. Женский наряд


Традиционный женский наряд - юбки из листьев дикой орхидеи и конструкция из ткани для мешков, закрепляемая на голове.

Традиционный женский наряд - юбки из листьев дикой орхидеи и конструкция из ткани для мешков, закрепляемая на голове.

 

7. Мумификация предков


Мумифицировали уважаемых членов племени, труп подвешивали над углями и коптили-сушили несколько месяцев.

Мумифицировали уважаемых членов племени, труп подвешивали над углями и коптили-сушили несколько месяцев.

 

8. Скорбь по ушедшему родственнику


Так женщины демонстрируют свое горе и успокаивают дух умершего родственника.

Так женщины демонстрируют свое горе и успокаивают дух умершего родственника.

 

9. Молодая мама


В племени Дани брачный возраст для девушек начинается с 14 лет.

В племени Дани брачный возраст для девушек начинается с 14 лет.

 

10. Выкуп невесты


За хорошую невесту нужно отдать не менее 5 свиней, после чего муж уводит жену в свои владения.

За хорошую невесту нужно отдать не менее 5 свиней, после чего муж уводит жену в свои владения.

 

11. Боевой наряд воина


Традиционный наряд воина племени.

Традиционный наряд воина племени.

 

12. Племя Дани


Представители племени Дани.

Представители племени Дани.

 

13. Показательные войны


Ежегодные фестивали с показательными сражениями с соседними племенами.

Ежегодные фестивали с показательными сражениями с соседними племенами.

 

14. Участники сражения


Почти нешуточные баталии.

Почти нешуточные баталии.

 

15. Воин Дани


Воин племени Дани с копьем и кинжалом, сделанным из кости животного.

Воин племени Дани с копьем и кинжалом, сделанным из кости животного.

 

16. Музыкант


Традиционный музыкальный инструмент пикон.

Традиционный музыкальный инструмент пикон.

 

17. Уважаемый член племени


Его наряд содержит большее количество бус и «защиту» больших размеров.

Его наряд содержит большее количество бус и «защиту» больших размеров.

 

18. Церемониальный наряд


Церемониальные бусы, цветы и головной убор.

Церемониальные бусы, цветы и головной убор.

 

19. Важный элемент защиты


Стратегически расположенный кусок дерева выполняет очень важную функцию.

Стратегически расположенный кусок дерева выполняет очень важную функцию.

 

20. Образ жизни племени


Соблюдение традиций и обычаев является основой образом жизни племени Дани.

Соблюдение традиций и обычаев является основой образом жизни племени Дани.

 

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