7 знаковых голливудских актрис 1980-1990-х, о которых сегодня почти не помнят

К сожалению, профессия актёра очень зависима. Многим приходится даже не месяцами, а годами ждать предложения от режиссёров и контрактов на съёмки. К тому же после удачной работы можно взлететь к вершинам славы, стать кумиром, купаться в лучах обожания поклонников, а потом вдруг оказаться забытым. В нашем сегодняшнем обзоре актрисы, которые будоражили умы целого поколения, а сегодня о них вспоминают только самые преданные фанаты их творчества.
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис.
Она была одной из самых востребованных и популярных актрис того времени. «Прирожденные убийцы», «Мыс Страха», «От заката до рассвета», – это только несколько фильмов с участием актрисы, которые зрители пересматривают до сих пор. Джульетт Льюис могла бы сниматься и сегодня, но в 2000-х она решила заняться музыкальной карьерой, собрала свою группу и даже смогла добиться определённого успеха на этом поприще. Но, конечно, он не шёл ни в какое сравнение с той славой, которую она заслужила, снимаясь в кино. Группа впоследствии распалась, актриса решила выступать сольно, но ворваться в мировые чарты так и не смогла. Теперь она появляется в эпизодах в кино и на телевидении и по-прежнему гастролирует по стране со своими концертами.
Дженнифер Грей
Дженнифер Грей.
Казалось, что после сумасшедшего успеха «Грязных танцев», где актриса сыграла роль Бэби, её ждала блестящая карьера в кино. Но Дженнифер Грей решила исправить форму носа и сделала сразу две операции. В результате она лишилась своего обаяния, а вместе с ним и славы. Режиссёры и даже поклонники просто перестали замечать её. С тех пор она появляется на телевидении в незначительных ролях и очень сожалеет о своей роковой ошибке.
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун.
Она обрела популярность ещё в то далёкое время, когда снималась в музыкальных клипах, а работа в фильме «Бестолковые» Шера Хоровица сделала Алисию королевой тинейджеров. Казалось, забыть её просто невозможно, однако увлечение актрисы йогой и медитациями заставило её отказаться от участия во многих проектах и светских мероприятиях. Её слава постепенно шла на убыль, когда же актриса решила вернуться в мир кино, то уже не смогла достичь былого успеха. Даже съёмки в главной роли в сериале «Американка» не помогли ей повторить свой успех.
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар.
Сыграв роль Баффи Саммерс, истребительницы вампиров, актриса мгновенно стала популярной. Поклонники и журналисты не давали ей прохода, но фактически молодёжный сериал стал пиком карьеры молодой актрисы. Конечно, она снималась и после него, однако так и осталась для всех очаровательной и смелой Баффи, подобных ролей в её карьере больше не было.
Сибилл Шеперд
Сибилл Шеперд.
В карьере актрисы было два серьёзных взлёта. После съёмок в фильме Питера Богдановича «Последний сеанс» Сибилл стала очень популярна. Её фильмография стремительно пополнялась яркими работами, в том числе она играла в картинах «Разбивающий сердца» и «Таксист». Потом последовал спад популярности и новый взлёт, на этот раз благодаря сериалу «Детективное агентство «Лунный свет». Несмотря на то, что актриса снимается в кино и сегодня, пока что ей не удаётся повторить оглушительный успех прошлого.
Мег Райан
Мег Райан.
Она начала сниматься в кино в возрасте 12 лет, а после взлетела на вершину популярности благодаря съёмкам в фильмах «Лучший стрелок», «Когда Гарри встретил Салли», «Неспящие в Сиэтле», «Вам письмо» и других. Но потом она сама решила взять паузу, объяснив это тем, что постоянные съёмки в кино лишили её чего-то важного и ей просто необходимо заполнить эти пустоты. Теперь она снимается исключительно в тех проектах, которые кажутся ей наиболее интересными, а всё свое свободное время посвящает близким. Правда, ходят слухи о том, что истинной причиной редкого появления актрисы на экране стала неудачная пластическая операция.
Шэннен Доэрти
Шэннен Доэрти.
Актриса впервые снялась в кино в 11-летнем возрасте в фильме «Ночная смена» Рона Ховарда, но славу обрела после выхода на экраны «Беверли-Хиллз, 90210», где она сыграла Бренду Уолш. Спустя четыре года Шэннен уволили из проекта, потому что она не только бесконечно ссорилась с коллегами по съёмочной площадке, но ещё вела не слишком подобающий образ жизни, который продюсеры сочли угрожающим репутации всего сериала. В конце 1990-х актриса повторила свой успех, снявшись в «Зачарованных», где сыграла ведьму. И снова Доэрти пришлось досрочно покинуть проект, в этот раз из-за серьёзных разногласий с коллегой Алиссой Милано. С тех пор карьера актрисы неизменно шла на спад. О ней вспомнили лишь после обнаружения у Шэннен Доэрти онкологии и судебного разбирательства актрисы с компанией, упустившей, по мнению актрисы, заболевание на ранней стадии. Доэрти после победы над онкологией снова вернулась в кино, однако о былой славе речь пока не идёт.
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