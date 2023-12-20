Как советские женщины меняли цвет волос в эпоху тотального дефицита

Первые краски для волос и домашние парикмахерские

Самыми распространенными были растительные краски, например, с помощью басмы можно было стать брюнеткой. /Фото: takprosto.cc

Блонд: ядреная перекись и нежные растения для создания советских Мэрилин Монро

Чтобы стать модными блондинками, женщины использовали перекись водорода.

Брюнетки: от кофе с чаем до обычных чернил, и главное не стать Мальвиной

Для окраски волос использовали чернила, в основном черные, но самые отчаянные дамы могли применить и фиолетовые. /Фото: i.pinimg.com