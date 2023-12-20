Как советские женщины меняли цвет волос в эпоху тотального дефицита

В СССР люди сталкивались с такой проблемой как дефицит. Немалое количество товаров, независимо от их стоимости, достать было очень сложно. Например, качественная косметика, особенно импортного производства, была недоступна большинству женщин. А дамам, конечно же, хотелось быть красивыми и ухоженными. Читайте в материале, как советские гражданки справлялись с этой проблемой, каким образом они становились нежными блондинками и жгучими брюнетками, потратив на это сущие копейки.
Первые краски для волос и домашние парикмахерские
Самыми распространенными были растительные краски, например, с помощью басмы можно было стать брюнеткой. /Фото: takprosto.cc
В начале пятидесятых годов из СССР за рубеж стали выезжать некоторые категории граждан: артисты спортсмены, дипломаты. Появилась возможность привозить в страну некоторые товары, в том числе вожделенную косметику. Интересно, но в те годы женщины не красили волосы, а концентрировали свое внимание на красивых укладках и химической завивке. Образцами стиля были известные актрисы и певицы. Тогда же появились первые салоны красоты, однако это удовольствие было достаточно дорогим, потому не все простые гражданки могли оценить такую услугу.
Наступили шестидесятые. В стране начали открываться парикмахерские, посещение которых могли себе позволить почти все женщины. Наступила эпоха окрашенных волос, но чаще всего использовались такие растительные краски, как басма и хна. Но их применяли для того, чтобы придать красивый оттенок темным волосам.
А мода диктовала свои условия: в моду входили блондинки. Чтобы создать нужный цвет волос, дамы пользовались перекисью водорода. Это было «дешево и сердито», однако не всегда можно было добиться желаемого эффекта. Краски для волос стали поступать в продажу в семидесятых годах, и были они отечественными. Несмотря на это такая косметика все равно оставалась дефицитной. Импортные средства по-прежнему были недоступны большинству населения. Такая же ситуация сохранялась и в восьмидесятые.
Все это заставляло женщин искать альтернативу. В основном использовали различные природные составы, которые были способны воздействовать на цвет волос. Конечно, порой компоненты побирались неумело, а технологии использования не выдерживали никакой критики. Как результат — испорченные волосы и необходимость делать короткую стрижку и снова отращивать локоны.
Блонд: ядреная перекись и нежные растения для создания советских Мэрилин Монро
Чтобы стать модными блондинками, женщины использовали перекись водорода.
Итак, многие дамы хотели стать блондинками. На помощь приходило такие вещества как перекись водорода и гидроперит, который представлял собой комплексное соединение этого элемента с мочевиной. Используя такую химию, женщины осветляли свои волосы и даже добивались модного мелирования. Можно было сделать смесь из перекиси водорода в таблетках с мылом и получить красивый оттенок.
Те представительницы прекрасного пола, которые не хотели «травить себя химией», но желали изменить свой имидж, отдавали предпочтение отварам трав. Какие же растения и отвары из них были дома у модниц?
Луковая краска. Для ее создания следовало сделать отвар шелухи лука и нанести его на волосы после душа при помощи ватного тампона. Смывать средство не рекомендовалось. В результате появлялся очень приятный оттенок бронзового цвета.
Цветки ромашки. Из нужно было заварить, настоять, процедить, и только после этого использовать для ополаскивания волос. Гарантировался роскошный золотой блеск.
Для создания «золотого» эффекта можно было применить отвар измельченной ивовой коры. После настаивания и процеживания жидкость наносили на чисто вымытые волосы.
Тем дамам, которые хотели получить нежнейший шоколадный оттенок, помогал отвар цветков и веточек липы. Правда, работал он только на светлых волосах.
Брюнетки: от кофе с чаем до обычных чернил, и главное не стать Мальвиной
Для окраски волос использовали чернила, в основном черные, но самые отчаянные дамы могли применить и фиолетовые. /Фото: i.pinimg.com
Немного проще было темноволосым женщинам. Они пользовались проверенными тысячелетиями растительными красками: речь о натуральной басме и хне. Чтобы не быть одинаковыми, женщины вовсю экспериментировали, смешивая эти составляющие в самых разных пропорциях. В результате можно было добиться очень интересного результата: стать ярко-рыжей, или, например, жгучей брюнеткой. А технология очень проста: нанести на волосы горячую кашицу из растений и держать от 10 минут до часа (длительность процедуры зависела от того, какого результата ждала модница).
Кроме этих растений были и другие способы «расцветить» свои темные волосы.
Обычный черный чай. Следовало сделать очень крепкий настой и смочить им волосы. Они впитывали чай, и в зависимости от пористости принимали коричневатый оттенок разной интенсивности.
Крепкий кофе. Этот ароматный напиток был способен придать шевелюре очень приятный «кофейный» оттенок.
Грецкий орех, вернее его кожура. Ее нужно было сварить в кипятке, раствор немного остудить и после этого нанести на волосы для их красивого тонирования.
Самодельная краска, которая имела такие странные составляющие как кора крушины, хозяйственное мыло и средство для окраски меха. Это средство надо было обязательно смывать водой, оно было очень эффективно и держалось достаточно долго.
Но самым странным (и в то же время распространённым и дешевым) было так называемое чернильное окрашивание волос. Женщины шли в магазин канцелярских товаров, приобретали баночку черных чернил и дома просто наносили их на волосы. В результате — иссиня-черная шевелюра Опасность была в том, что по мере смывания средства волосы меняли цвет, и, в зависимости от индивидуальных особенностей человека, могли приобрести синий оттенок. Молодёжь любила баловаться с чернилами, благо в магазине стояли баночки красного, черного, зеленого, синего и фиолетового цвета. Иногда канцелярское средство наносили на седые волосы. Это требовало большой смелости, так как на белых пористых волосах мог появиться очень радикальный оттенок.
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