Три вкусные каши, которые на самом деле абсолютно бесполезны

Так вкусно, но совсем не полезно.
Каждому человеку в детстве наверняка твердили о том, что каша – это очень полезный продукт. Однако так ли это на самом деле? Хотя навредить каша может с большим трудом, полезной она все-таки является далеко не всегда. Есть, по меньшей мере, три каши, которые абсолютно бесполезны для человеческого организма и организма в целом.
1. Манная каша
Ну и пускай, зато ведь так вкусно!
Во времена Советского Союза именно манная каша была неотъемлемым атрибутом всех оздоровительных и воспитательных учреждений страны. Ее давали на завтрак в детских садах, школах, пионерских лагерях, санаториях и тому подобных заведениях. Было принято считать, что манная каша очень полезна, особенно для детей, так как является сытным, питательным, высококалорийным блюдом.
На самом деле это не так. Данное утверждение подтверждают исследования последних лет. Дело в том, что манная крупа производится из внутреннего слоя зерна пшеницы, а значит, лишена содержания грубой клетчатки. Кроме того, в этой каше невероятно мало витаминов и минералов. Соотношение минеральных кислот в манке не сбалансировано. Все что в ней есть в изобилии – это крахмал и белок.
Манная крупа содержит большое количество углеводов, а значит, может способствовать развитию ожирения. Она точно противопоказана больным сахарным диабетом и желудочно-кишечными расстройствами. Исключение составляет манка, сделанная из твердой пшеницы.
2. Рисовая каша
Не каша такая, рис такой.
Наверняка каждому доводилось много слышать о том, как может быть полезна замечательная рисовая каша. Отчасти это действительно так. Вот только в большинстве случаев, тот рис, что продается в наших магазинах, является белым и шлифованным. В таком содержится крайне мало витаминов и полезных веществ. В буром рисе витаминов, впрочем, немногим больше. Так что рисовая каша может быть эффективным помощником в диете, однако только очень непродолжительное время.
3. Овсянка быстрого приготовления
Это вообще не каша.
Овсяная крупа полезна. Она богата микроэлементами, витаминами и клетчаткой. Как следствие, крупа прекрасно справляется с выведением шлаков из организма, нейтрализацией токсинов и холестерина. Полезная она при проблемах с ЖКТ. Но есть одно большое «но», которое заключается в современном способе производства овсянки.
Сегодня овсянку чаще всего продают в форме продукта быстрого приготовления, например хлопьев. Бесспорно, такой продукт очень легко и удобно готовить, однако подобная овсяная крупа лишена почти всех своих полезных свойств.
А также: Пшенная каша
Ни рыба, ни мясо, ни каша.
Еще одна каша, в которой мало полезного. Пшенка почти не содержит незаменимых аминокислот. Кроме того, их очень мало в продукте изначально. Назвать пшенную кашу вредной для здоровья точно не получится, однако и полезного в ней ничего для человеческого организма нет.
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