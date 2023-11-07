7 способов использования картофельных очистков

Остались картофельные очистки? Не спешите от них избавляться, ведь им можно найти с десяток полезных применений. Каких? К примеру, закрасить седину или сделать удобрение.
1. При ожогах
Картофельные очистки хорошо помогают при лёгких ожогах как солнечных, так и бытовых.
Обожглись во время готовки или случайно обгорели на солнце? Не спешите бежать в аптеку за пантенолом или другими средствами от ожогов. Используйте картофельную кожуру в качестве примочки. Она не только уменьшит покраснение, а и успокоит боль, так как содержит антиоксиданты, крахмал и воду.
Способ первый:
• Вымойте картофельную кожуру;
• Промокните бумажными полотенцами;
• Замотайте в марлю и отправьте в морозильник на десять минут;
• Затем снимите ткань и приложите холодные картофельные очистки к повреждённому участку кожи (важно помнить о том, что рана не должна быть открытой);
• Зафиксируйте марлей и оставьте на несколько минут;
• Затем аккуратно сотрите остатки выступившего крахмала ватным диском, смоченным тёплой водой.
Используйте кашицу из картофельных очистков при ожогах.
Способ второй:
• Вымытые картофельные очистки сложите в миску или чашу блендера;
• Перебейте до состояния густой кашицы;
• Аккуратно распределите на обгоревшем участке;
• Подержите десять-пятнадцать минут;
• После аккуратно уберите кашицу влажной марлей;
• Повторяйте процедуры два-три раза в день.
2. Для холёной кожи
Картофельная маска для красивой и здоровой кожи.
Практически каждая девушка\женщина мечтает об идеально гладкой, светлой здоровой коже, тратя на уход уйму денег в поисках того самого чудо-средства. А ведь залог успеха лежит на поверхности и кроется в картофельных очистках, которые можно использовать в качестве натуральной маски. Преимущества народного средства в разы перевешивают плюсы магазинных кремов в красивых баночках.
Дабы не быть голословными, рассказываем о преимуществах картофельных масок:
• Пилинг помогает удалить омертвевшие клетки и прочистить поры, а также делает кожу светлее;
• Увлажнение – залог гладкости и сияния;
• Успокаивающие и противовоспалительные свойства помогают уменьшить появление покраснений, раздражений и высыпаний;
• Антибактериальные свойства помогают предотвращать и лечить инфекции и высыпания;
• Защитные свойства уберегают кожу от дальнейшего повреждения ультрафиолетовыми лучами и загрязнителями окружающей среды, что в свою очередь оттягивает момент преждевременного старения.
3. Для крепких и здоровых ногтей
Картофельные маски и ванночки для рук и ногтей.
Картофельная кожура известна своей высокой концентрацией железа, витаминов А и С и других питательных веществ, которые способствуют укреплению и поддержанию здоровья ногтевой пластины.
Что нужно делать:
• Картофельную кожуру вымыть;
• Залить кипятком и проварить две-три минуты;
• Слегка остудить и перебить блендером (должна получиться жидкая консистенция);
• Перелить в подходящую по глубине ёмкость;
• Замочить пальцы и кисти рук примерно на десять минут или больше;
• Выньте руки из миски и аккуратно вотрите картофельную смесь в ногти, слегка массируя в течение нескольких минут;
• После тщательно ополосните руки и насухо промокните полотенцем;
• При желании можно нанести увлажняющий крем.
4. Средство от седины
Картофельные очистки также можно использовтаь в качестве средства для закрашивания седины.
Наверняка каждая вторая особа прекрасного пола слышала о том, что волосы можно покрасить луковой шелухой, в том числе и седину. Да вот только мало кто знает о другом не менее эффективном народном средстве, где главным ингредиентом являются картофельные очистки. Не поверите, но луковая шкурка отлично справляется с поставленной перед ней задачей, идеально прокрашивая седые волоски независим от цвета и оттенка волос.
Что нужно делать:
• Соберите картофельную кожуру с нескольких картофелин;
• Нарежьте её небольшими кусочками;
• Положите в сотейник и залейте водой (примерно один-полтора стакана);
• Замочите минут на десять;
• Доведите до кипения и проварите около получаса;
• Остудите;
• Слейте в подходящую по размеру ёмкость;
• Ополаскивайте получившимся средством волосы после каждого мытья головы и результат вас не заставит долго ждать.
Так же можно сделать окрашивающую маску, которая готовится по тому же принципу, что и ополаскиватель. Единственная разница в том, что её нужно наносить на чистые вымытые волосы, оставляя от двадцати до двадцати пяти минут. После тщательно промыть тёплой водой.
5. От тёмных кругов и мешков под глазами
В качестве патчей под глаза.
Картофельные очистки также можно использовать в качестве патчей под глазами для устранения мешков и тёмных кругов. Они обеспечивают естественный осветляющий эффект, снимают отёки и уменьшают припухлости.
Что нужно делать:
• Замочите картофельные очистки в миске, залив их холодной водой;
• Оставьте на полчаса;
• После аккуратно нанесите их под глаза так, как делаете это с патчами;
• Держите пятнадцать минут;
• Затем смойте тёплой водой;
• Повторяйте процедуру два-три раза в неделю и наилучший результат не заставит себя долго ждать.
6. Для панировки
Картофельную шелуху также можно использовать в качестве панировки.
Сухари, манка и измельчённые орешки – не единственные варианты для панировки. Так что если у вас не оказалось чего-то из вышеперечисленного под рукой, на помощь придут картофельные очистки.
Что нужно делать:
• Вымытые картофельные очистки подсушите на сухой сковороде несколько минут;
• Остудите и перебейте блендером до состояния крупной крошки.
7. Для удобрения
Картофельные очистки также прекрасно подойдут для удобрения почвы и растений.
Картофельные очистки можно использовать в качестве натурального удобрения и подкормки почвы. Они богаты питательными и органическими веществами, которые приносят пользу растениям и урожаям.
Что нужно делать:
• Соберите картофельные очистки, отделив их от любых неорганических материалов;
• Выложите кожуру горкой на специальный поддон;
• Добавьте немного измельчённых листьев, соломы, перьев или скошенной травы;
• Держите смесь влажной и периодически переворачивайте её для лучшего разложения.
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