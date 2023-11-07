7 способов использования картофельных очистков

Остались картофельные очистки? Не спешите от них избавляться, ведь им можно найти с десяток полезных применений. Каких? К примеру, закрасить седину или сделать удобрение.







1. При ожогах

2. Для холёной кожи

3. Для крепких и здоровых ногтей

4. Средство от седины

5. От тёмных кругов и мешков под глазами

6. Для панировки

7. Для удобрения

Картофельные очистки хорошо помогают при лёгких ожогах как солнечных, так и бытовых.Обожглись во время готовки или случайно обгорели на солнце? Не спешите бежать в аптеку за пантенолом или другими средствами от ожогов. Используйте картофельную кожуру в качестве примочки. Она не только уменьшит покраснение, а и успокоит боль, так как содержит антиоксиданты, крахмал и воду.• Вымойте картофельную кожуру;• Промокните бумажными полотенцами;• Замотайте в марлю и отправьте в морозильник на десять минут;• Затем снимите ткань и приложите холодные картофельные очистки к повреждённому участку кожи (важно помнить о том, что рана не должна быть открытой);• Зафиксируйте марлей и оставьте на несколько минут;• Затем аккуратно сотрите остатки выступившего крахмала ватным диском, смоченным тёплой водой.Используйте кашицу из картофельных очистков при ожогах.Способ второй:• Вымытые картофельные очистки сложите в миску или чашу блендера;• Перебейте до состояния густой кашицы;• Аккуратно распределите на обгоревшем участке;• Подержите десять-пятнадцать минут;• После аккуратно уберите кашицу влажной марлей;• Повторяйте процедуры два-три раза в день.Картофельная маска для красивой и здоровой кожи.Практически каждая девушка\женщина мечтает об идеально гладкой, светлой здоровой коже, тратя на уход уйму денег в поисках того самого чудо-средства. А ведь залог успеха лежит на поверхности и кроется в картофельных очистках, которые можно использовать в качестве натуральной маски. Преимущества народного средства в разы перевешивают плюсы магазинных кремов в красивых баночках.Дабы не быть голословными, рассказываем о преимуществах картофельных масок:• Пилинг помогает удалить омертвевшие клетки и прочистить поры, а также делает кожу светлее;• Увлажнение – залог гладкости и сияния;• Успокаивающие и противовоспалительные свойства помогают уменьшить появление покраснений, раздражений и высыпаний;• Антибактериальные свойства помогают предотвращать и лечить инфекции и высыпания;• Защитные свойства уберегают кожу от дальнейшего повреждения ультрафиолетовыми лучами и загрязнителями окружающей среды, что в свою очередь оттягивает момент преждевременного старения.Картофельные маски и ванночки для рук и ногтей.Картофельная кожура известна своей высокой концентрацией железа, витаминов А и С и других питательных веществ, которые способствуют укреплению и поддержанию здоровья ногтевой пластины.Что нужно делать:• Картофельную кожуру вымыть;• Залить кипятком и проварить две-три минуты;• Слегка остудить и перебить блендером (должна получиться жидкая консистенция);• Перелить в подходящую по глубине ёмкость;• Замочить пальцы и кисти рук примерно на десять минут или больше;• Выньте руки из миски и аккуратно вотрите картофельную смесь в ногти, слегка массируя в течение нескольких минут;• После тщательно ополосните руки и насухо промокните полотенцем;• При желании можно нанести увлажняющий крем.Картофельные очистки также можно использовтаь в качестве средства для закрашивания седины.Наверняка каждая вторая особа прекрасного пола слышала о том, что волосы можно покрасить луковой шелухой, в том числе и седину. Да вот только мало кто знает о другом не менее эффективном народном средстве, где главным ингредиентом являются картофельные очистки. Не поверите, но луковая шкурка отлично справляется с поставленной перед ней задачей, идеально прокрашивая седые волоски независим от цвета и оттенка волос.Что нужно делать:• Соберите картофельную кожуру с нескольких картофелин;• Нарежьте её небольшими кусочками;• Положите в сотейник и залейте водой (примерно один-полтора стакана);• Замочите минут на десять;• Доведите до кипения и проварите около получаса;• Остудите;• Слейте в подходящую по размеру ёмкость;• Ополаскивайте получившимся средством волосы после каждого мытья головы и результат вас не заставит долго ждать.Так же можно сделать окрашивающую маску, которая готовится по тому же принципу, что и ополаскиватель. Единственная разница в том, что её нужно наносить на чистые вымытые волосы, оставляя от двадцати до двадцати пяти минут. После тщательно промыть тёплой водой.В качестве патчей под глаза.Картофельные очистки также можно использовать в качестве патчей под глазами для устранения мешков и тёмных кругов. Они обеспечивают естественный осветляющий эффект, снимают отёки и уменьшают припухлости.• Замочите картофельные очистки в миске, залив их холодной водой;• Оставьте на полчаса;• После аккуратно нанесите их под глаза так, как делаете это с патчами;• Держите пятнадцать минут;• Затем смойте тёплой водой;• Повторяйте процедуру два-три раза в неделю и наилучший результат не заставит себя долго ждать.Картофельную шелуху также можно использовать в качестве панировки.Сухари, манка и измельчённые орешки – не единственные варианты для панировки. Так что если у вас не оказалось чего-то из вышеперечисленного под рукой, на помощь придут картофельные очистки.• Вымытые картофельные очистки подсушите на сухой сковороде несколько минут;• Остудите и перебейте блендером до состояния крупной крошки.Картофельные очистки также прекрасно подойдут для удобрения почвы и растений.Картофельные очистки можно использовать в качестве натурального удобрения и подкормки почвы. Они богаты питательными и органическими веществами, которые приносят пользу растениям и урожаям.• Соберите картофельные очистки, отделив их от любых неорганических материалов;• Выложите кожуру горкой на специальный поддон;• Добавьте немного измельчённых листьев, соломы, перьев или скошенной травы;• Держите смесь влажной и периодически переворачивайте её для лучшего разложения.