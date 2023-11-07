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7 способов использования картофельных очистков

Остались картофельные очистки? Не спешите от них избавляться, ведь им можно найти с десяток полезных применений. Каких? К примеру, закрасить седину или сделать удобрение.


1. При ожогах




Картофельные очистки хорошо помогают при лёгких ожогах как солнечных, так и бытовых. 

Обожглись во время готовки или случайно обгорели на солнце? Не спешите бежать в аптеку за пантенолом или другими средствами от ожогов. Используйте картофельную кожуру в качестве примочки. Она не только уменьшит покраснение, а и успокоит боль, так как содержит антиоксиданты, крахмал и воду.

Способ первый:

• Вымойте картофельную кожуру;

• Промокните бумажными полотенцами;

• Замотайте в марлю и отправьте в морозильник на десять минут;

• Затем снимите ткань и приложите холодные картофельные очистки к повреждённому участку кожи (важно помнить о том, что рана не должна быть открытой);

• Зафиксируйте марлей и оставьте на несколько минут;

• Затем аккуратно сотрите остатки выступившего крахмала ватным диском, смоченным тёплой водой.


Используйте кашицу из картофельных очистков при ожогах. 

Способ второй:

• Вымытые картофельные очистки сложите в миску или чашу блендера;

• Перебейте до состояния густой кашицы;

• Аккуратно распределите на обгоревшем участке;

• Подержите десять-пятнадцать минут;

• После аккуратно уберите кашицу влажной марлей;

• Повторяйте процедуры два-три раза в день.

2. Для холёной кожи




Картофельная маска для красивой и здоровой кожи. 

Практически каждая девушка\женщина мечтает об идеально гладкой, светлой здоровой коже, тратя на уход уйму денег в поисках того самого чудо-средства. А ведь залог успеха лежит на поверхности и кроется в картофельных очистках, которые можно использовать в качестве натуральной маски. Преимущества народного средства в разы перевешивают плюсы магазинных кремов в красивых баночках.

Дабы не быть голословными, рассказываем о преимуществах картофельных масок:

• Пилинг помогает удалить омертвевшие клетки и прочистить поры, а также делает кожу светлее;

• Увлажнение – залог гладкости и сияния;

• Успокаивающие и противовоспалительные свойства помогают уменьшить появление покраснений, раздражений и высыпаний;

• Антибактериальные свойства помогают предотвращать и лечить инфекции и высыпания;

• Защитные свойства уберегают кожу от дальнейшего повреждения ультрафиолетовыми лучами и загрязнителями окружающей среды, что в свою очередь оттягивает момент преждевременного старения.

3. Для крепких и здоровых ногтей




Картофельные маски и ванночки для рук и ногтей. 

Картофельная кожура известна своей высокой концентрацией железа, витаминов А и С и других питательных веществ, которые способствуют укреплению и поддержанию здоровья ногтевой пластины.

Что нужно делать:

• Картофельную кожуру вымыть;

• Залить кипятком и проварить две-три минуты;

• Слегка остудить и перебить блендером (должна получиться жидкая консистенция);

• Перелить в подходящую по глубине ёмкость;

• Замочить пальцы и кисти рук примерно на десять минут или больше;

• Выньте руки из миски и аккуратно вотрите картофельную смесь в ногти, слегка массируя в течение нескольких минут;

• После тщательно ополосните руки и насухо промокните полотенцем;

• При желании можно нанести увлажняющий крем.

4. Средство от седины




Картофельные очистки также можно использовтаь в качестве средства для закрашивания седины. 

Наверняка каждая вторая особа прекрасного пола слышала о том, что волосы можно покрасить луковой шелухой, в том числе и седину. Да вот только мало кто знает о другом не менее эффективном народном средстве, где главным ингредиентом являются картофельные очистки. Не поверите, но луковая шкурка отлично справляется с поставленной перед ней задачей, идеально прокрашивая седые волоски независим от цвета и оттенка волос.

Что нужно делать:

• Соберите картофельную кожуру с нескольких картофелин;

• Нарежьте её небольшими кусочками;

• Положите в сотейник и залейте водой (примерно один-полтора стакана);

• Замочите минут на десять;

• Доведите до кипения и проварите около получаса;

• Остудите;

• Слейте в подходящую по размеру ёмкость;

• Ополаскивайте получившимся средством волосы после каждого мытья головы и результат вас не заставит долго ждать.

Так же можно сделать окрашивающую маску, которая готовится по тому же принципу, что и ополаскиватель. Единственная разница в том, что её нужно наносить на чистые вымытые волосы, оставляя от двадцати до двадцати пяти минут. После тщательно промыть тёплой водой.

5. От тёмных кругов и мешков под глазами




В качестве патчей под глаза. 

Картофельные очистки также можно использовать в качестве патчей под глазами для устранения мешков и тёмных кругов. Они обеспечивают естественный осветляющий эффект, снимают отёки и уменьшают припухлости.

Что нужно делать:

• Замочите картофельные очистки в миске, залив их холодной водой;

• Оставьте на полчаса;

• После аккуратно нанесите их под глаза так, как делаете это с патчами;

• Держите пятнадцать минут;

• Затем смойте тёплой водой;

• Повторяйте процедуру два-три раза в неделю и наилучший результат не заставит себя долго ждать.

6. Для панировки




Картофельную шелуху также можно использовать в качестве панировки. 

Сухари, манка и измельчённые орешки – не единственные варианты для панировки. Так что если у вас не оказалось чего-то из вышеперечисленного под рукой, на помощь придут картофельные очистки.

Что нужно делать:

• Вымытые картофельные очистки подсушите на сухой сковороде несколько минут;

• Остудите и перебейте блендером до состояния крупной крошки.

7. Для удобрения




Картофельные очистки также прекрасно подойдут для удобрения почвы и растений. 

Картофельные очистки можно использовать в качестве натурального удобрения и подкормки почвы. Они богаты питательными и органическими веществами, которые приносят пользу растениям и урожаям.

Что нужно делать:

• Соберите картофельные очистки, отделив их от любых неорганических материалов;

• Выложите кожуру горкой на специальный поддон;

• Добавьте немного измельчённых листьев, соломы, перьев или скошенной травы;

• Держите смесь влажной и периодически переворачивайте её для лучшего разложения.


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