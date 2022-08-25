Магия войлока: 17 идей, которые понравятся людям, одержимым домашним уютом

Великолепные идеи использования войлока в интерьере.
Войлок – весьма любопытный материал. Изготавливается он из валяной шерсти и отличается свой чрезвычайно плотной структурой. Такой материал может быть легко использован в оформлении дома. Подойдет он фактически для любого жилища и в особенности понравиться тем, кто буквально одержим созданием максимального уюта.
1. Отделка
Отделка стены войлоком.
Обои уже устарели. Им на смену пришли новые и более интересные техники дизайна стен. Например, стена с геометрическим принтом из цветного войлока - выглядит совсем, как произведение современного искусства.
2. Колыбель
Колыбель из кожи и войлока.
С первых дней жизни малыша, каждый родитель стремится подарить ему комфорт и уют. С этим заданием прекрасно справится очаровательная колыбель из войлока и кожи.
3. Табурет
Табурет с мягким сиденьем из войлока.
Стильный табурет с сиденьем из войлочных шаров ручной работы.
4. Кошкин дом
Кошачья лежанка из войлока.
Всем известно, что кошки любят тепло и комфорт. Четвероногий любимец будет в восторге от закрытой уютной лежанки из теплого войлока.
5. Коврик для стола
Коврик из войлока.
Рабочее место станет гораздо уютней, если застелить его ковриком из мягкого войлока.
6. Органайзер для ножей
Войлочный органайзер для ножей.
Стильный войлочный органайзер с надежным креплением для удобного и безопасного хранения ножей.
7. Светильник
Дизайнерские светильники из войлока.
Оригинальные светильники из войлока станут неповторимым украшением любого помещения.
8. Стулья
Стулья из металла и войлока.
Коллекция уникальных стульев, выполненных в технике ручного плетения из тонких полос войлока, от дизайнера Тимоти Джона.
9. Кофейный столик
Кофейный стол из войлока.
Оригинальный стол из картона, обклеенного войлоком, от дизайнера Ли-Ронг Ляо.
10. Панно
Панно из войлока.
Фантастическое панно ручной работы с простым рисунком из войлока станет изысканным украшением интерьера.
11. Ковер
Яркий ковер из войлока.
Красочный ковер ручной работы, сделанный из разноцветных войлочных шариков.
12. Подставка по горячее
Подставка из плотного войлока.
Оригинальные войлочные подставки под горячее украсят стол и защитят мебель от повреждений.
13. Мобиль на кроватку
Мобиль из войлока на детскую кроватку.
Яркий мобиль с веселыми фигурками — это не только украшение детского уголка, но и предмет для развития навыков ребенка. Сделать такую игрушку можно самостоятельно из кусочков цветного войлока.
14. Органайзер для корреспонденции
Органайзер из войлока.
Газеты, журналы, счета и письма будет удобно хранить в необычном органайзере из плотного войлока.
15. Подушки
Декоративные войлочные подушки.
Войлочные подушки в пастельных тонах станут прекрасным украшением диванов.
16. Ваза
Ваза из войлока.
Плотный чехол из войлока превратит любую емкость в креативную вазу.
17. Корзины
Корзины из войлока.
Вместительные корзины из войлока подойдут для хранения канцелярии, швейных принадлежностей и других мелочей.
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