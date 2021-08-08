Раскрыта тайна загадочных статуй моаи на острове Пасхи: Учёные знают, зачем их создавали

Статуи Моаи.
Когда речь заходит об острове Пасхи, далеко не каждый может с уверенностью сказать, где именно находится этот остров, зато почти все вспоминают чудаковатые статуи — каменные головы, которые, собственно, и сделали этот остров таким популярным. Долгое время происхождение этих статуй было окутано легендами, но с одной из них — ЗАЧЕМ их создали — кажется, ученым удалось разобраться.
На острове насчитывается более 900 статуй.
Всего на острове Пасхи, который, кстати, находится в Тихом океане, было обнаружено более 900 статуй, или как их еще называют — моаи. Это немаленькие постаменты — в среднем их размер составляет 3-5 метров, а весят они около 5 тонн. Есть несколько очень крупных моаи, которые достигают 12 метров (примерно как здание в 4 этажа) и веса более 10 тонн. Есть только одна статуя, которая кардинально отличается от всех остальных — она находится в каменоломне и по-прежнему не отделена от основания. Ее размер — 21 метр. Что вполне логично, эту статую назвали El Gigante.
Статуи высечены из вулканических пород.
Так как моаи очень и очень много, сделаны они все не из одного материала, а из разных, но большая часть — из местных вулканических пород. Их делали в разных частях острова, а потом перевозили на новое место. Причина их транспортировки вызывала, да и вызывает сейчас, жаркие споры среди исследователей. Высечь даже одну такую статую — это тяжелая работа. А перевезти несколько тонн на новое место — и того тяжелее.
Статуя El Gigante, оставшаяся так и не отсоединенной от каменного монолита.
Почти все статуи стоят у прибрежной зоны. Кто-то из них смотрит лицом на океан, другие вглубь острова, одни упали, другие держатся. Считается, что их создали аборигены острова где-то между 1250 и 1500 годами, и за это время, конечно, первоначальное положение статуй могло сильно измениться из-за землетрясений и цунами.
В среднем статуи моаи 3-5 метров в высоту.
Так зачем же местные жители прилагали столько труда в создание и перемещение этих статуй? Одни ученые полагают, что моаи служили символом власти — как религиозной, так и политической. Возможно, эти статуи использовались для своеобразной связи с духами, и тот правитель, у которого было больше моаи или они были выше, имел больший вес в обществе.
Долгое время люди думали, что статуи состоят только из голов, так как нижняя часть моаи была погружена под землю.
Археологи считают, что моаи могли быть данью предкам островитян. Возможно, статуи потому и смотрят в разные стороны, чтобы как бы оберегать жителей местных поселений от злых духов или помогать морякам находить дорогу обратно на остров.
Расположние Моаи на острове.
Статуи были предположительно созданы в промежутке между 1250 и 1500 годами.
А недавно группа антропологов во главе с Карлом Липо сделала новое предположение. Последние 20 лет Липо изучал местный народ — Рапа Нуи. Его интересовал их быт, вероисповедание, а главное — причина, зачем они создали каменные моаи.
Статуи моаи на острове Пасхи.
Кроме того, Липо заинтересовал вопрос, как удавалось островитянам выживать, учитывая как мало на самом деле на острове пресной воды. Так, вместе со своими помощниками он начал изучать как проходят подземные источники пресной воды на острове. И самое интересное, что в тех местах, где источники были ближе всего к поверхности земли, там стояли статуи!
Карл Липо считает, что статуи могли обозначать источники питьевой воды на острове.
«Чем больше мы смотрели, тем очевиднее становилась закономерность, — рассказывает Карл Липо. — В тех местах, где не было пресной воды, там нет моаи. Удивительная закономерность, которая повторялась, где бы мы ни изучали местность. И даже когда мы нашли моаи в глубине острова, совсем рядом оказался источник питьевой воды! Вот это был настоящий сюрприз».
Моаи.
Загадочные статуи острова Пасхи.
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