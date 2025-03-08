Какие тайны хранят знаменитые могилы древних минойцев и микенцев: Воин-Грифон, маска Агамемнона и др

Минойцы и микенцы были провозглашены предшественниками древнегреческой культуры. Рассматривая их захоронения, учёным и историками удалось узнать намного больше об их обществе и культуре. В большинстве этих захоронений отсутствуют письменные артефакты, но, интерпретируя археологию, можно проследить тонкую связь культуры, людей и представлений о смерти и мёртвых, а также узнать и понять всё то, что минойцы и микенцы пытались таким образом рассказать о себе.
Минойцы и микенцы были народами Эгейского моря, жившими в бронзовом и железном веках. Несмотря на то, что микенцы были отделены по происхождению от минойцев, они переняли большое влияние минойцев. Поэтому полезно рассматривать их в тандеме. Это позволяет увидеть, насколько они отличались или были похожи, и проследить происхождение практик во времени. Свидетельства минойской культуры, в основном найденные на греческом острове Крит, начинают появляться примерно в раннем и среднем бронзовом веках. Многие временные рамки указывают на начало минойской эпохи в 2100 году до нашей эры, когда на Крите были построены первые минойские дворцы. Крупнейшими минойскими дворцовыми комплексами являются Кносс, Закрос, Фестос и Малия.
Кносский дворец царя Миноса. \ Фото: bing.com.
В академических хронологиях конец минойской эпохи часто обозначается как 1500 год до нашей эры. Именно тогда появляются свидетельства варварства и разрушения минойских памятников. Многие учёные считают, что это указывает на захват Крита и минойцев воинственными микенцами. Крит расположен к югу от Эгейского моря и состоит примерно из 8336 квадратных километров разнообразного ландшафта: живописных гор, долин и прекрасных пляжей, которые ошеломят своей красотой любого туриста.
Карта острова Крит. \ Фото: orangesmile.com.
Стоит также обратить внимание на то, что периоды минойского и микенского господства пересекаются, микенское культурное господство на материковой части Греции и Крите начинается в 1600-х годах до нашей эры. Они пользовались огромной властью и успехом вплоть до периода культурного, экономического и политического упадка, который часто называют «Тёмными веками». Это началось в Эгейском море около 1150 года до нашей эры.
Карта Микенской Греции. \ Фото: wikipedia.org.
Микенскую культуру можно проследить до развития архаической и классической культуры материковой Греции. От этих культур человечество получило некоторые из своих самых ценных артефактов, архитектуру, мифологические истории и философию. В истории древнегреческой культуры всегда будет важная глава, посвящённая минойцам и микенцам.
Минойская и микенская эпохи — это те времена, о которых позже рассказывали греки. Это было время героев и мифов, таких как минойский царь Минос и его Минотавр, из «Илиады» и «Одиссеи».
Минойские гробницы в Одигитрии
Минойские гробницы Толос в Одигитрии. \ Фото: minoancrete.com.
Около 3000 года до н.э. на Крите начали появляться гробницы толои, состоящие из каменного сооружения в форме улья. Они часто имели небольшие двери, расположенные с восточной стороны. Обычно это было обращено в сторону от близлежащих поселений и лицом к восходу солнца. Постройки варьировались от четырёх метров до тринадцати метров в диаметре. Большинство толоев были найдены с большими плитами у входа. Это было признаком почтения к похороненному умершему, поскольку плита могла служить для предотвращения мародёрства. С другой стороны, это могло быть сделано из страха перед умершими, из желания помешать им добраться до местных поселений.
Слева направо: Минойская ваза в морском стиле. \ Минойская богиня-змея, Кносс.
Толои встречаются по всему Криту, но большинство из них сосредоточено в юго-западной части острова Месара. На этой аллювиальной равнине находятся одни из самых ранних толоев на Минойском Крите, в том числе в Одигитрии. Самый старый на этом месте - Толос А. Это один из старейших существующих минойских толоев, поскольку его первоначальное строительство было завершено в I ранний минойский период, около 3000 года до нашей эры. Несмотря на то, что к тому времени, когда археологи смогли провести раскопки, гробница была полностью разграблена, они всё же нашли раннюю минойскую, среднеминойскую керамику, костяную трубку, кулон и множество бус. Эта гробница важна, потому что в ней содержатся одни из самых ранних свидетельств отношения минойцев к смерти. Высокий уровень посвящения ресурсов умершим, то есть каменным зданиям, красивым бусам и костяным предметам, предполагает почтение к погребаемым людям.
Гробница Толос Камилари
Гробница Камилари со входом на дальней стороне. \ Фото: blogspot.com.
Эта минойская гробница была впервые построена примерно в 1900-1800 годах до нашей эры. Она состоит из основного круглого здания и пяти дополнительных вспомогательных помещений. На данный момент минойские толои были не только самими погребальными камерами, но часто включали в себя окружающие помещения и внутренние дворы. Они предназначались для других практик, связанных с погребением, культовыми мероприятиями и общественными собраниями. Эти вспомогательные помещения и артефакты, найденные внутри, значительно расширили знания о том, как минойцы взаимодействовали с мёртвыми. Археологические свидетельства такого поведения основаны на свидетельствах из более ранних гробниц, таких как в Одигитрии.
Слева направо: Археологические находки: Минойские сосуды. \ Минойские украшения.
Более двух тысяч керамических сосудов из Камилари, восемьсот из которых были коническими чашками для питья, привели к выводу, что перед погребением с умершими была проведена последняя трапеза. Это подтверждается одной из самых любопытных находок из Камилари - терракотовой моделью меньших фигур, стоящих на коленях и обслуживающих большие фигуры. Коленопреклоненная поза, разница в размерах между двумя наборами фигур и погребальный контекст этой модели предполагают, что она представляет живых, предлагающих пищу умершему. Минойцы не только отдавали мёртвым ценные предметы, но и отказывались от своей пищи, тем самым почитая память усопших.
Гробница воина с грифоном
Сцена битвы, вырезанная на каменной печати длиной 3,6 сантиметра. По-видимому, артефакт был сделан на Крите. \ Фото: smithsonianmag.com.
Эта шахтная могила была найдена на пути процессий, ведущих к микенскому дворцу Нестора в Пилосе. Она датируется примерно 1500 годом до нашей эры. Расположение могилы рядом с центральным местом демонстрирует ключевую роль наследия похороненного человека для общества. Она была названа в честь украшенной грифоном таблички из слоновой кости, найденной вместе с трупом.
Реконструкция внешнего вида «воина с грифоном». \ Фото: bing.com.
Из этой нетронутой могилы было извлечено тысяча пятьсот предметов, в том числе множество золотых и серебряных чаш, бронзовый таз, зеркало, красивые бусы, оружие и огромное количество золотых колец с печатями. Древние кольца с печатями служили своего рода подписью, которую можно было наносить на документы, глиняные сосуды для хранения и даже дверные проёмы. Обладание четырьмя кольцами-печатями указывает на высокий статус.
Сверху вниз: Барельеф со сценой битвы (очень крошечный артефакт, детали которого можно рассмотреть только с помощью микрофотографии). \ Каменная печать, лежащая по правую руку воина.
У микенцев была своя особая культура. Наиболее явное различие между минойцами и микенцами, видимое в археологии, заключается в их отношении к насилию. В минойских изображениях заметно отсутствует прямое изображение насилия. Напротив, микенские образы отражают их военный дух, например, на фреске с колесницей из Пилоса. Микенцы не ценили минойское искусство и демонстрацию силы, потому что считали, что минойцы воплощают в себе воинственные амбиции. Скорее, они ценили их из-за своей памяти о минойцах: их богах, героях, духах их предков. Восхищение и почтение, которые минойцы проявляли к памяти своих собственных умерших, похоже, повторяются микенцами по отношению к памяти минойцев.
Могильный круг А в Микенах
Модель Микен: Могильный круг A находится справа после главного входа. \ Фото: i.pinimg.com.
Это одна из самых известных могил для энтузиастов и исследователей микенской культуры и гомеровских сказаний. Это могила, которую Генрих Шлиман выкопал в своих поисках сверкающего золотого жилища Агамемнона, царственного вождя микенцев из «Илиады». Когда Шлиман поднял здесь с земли знаменитую золотую посмертную маску, он утверждал, что «смотрел на лицо Агамемнона». Несмотря на то, что личность владельца посмертной маски так и не была доказана, находки в Могильном круге А и то, что известно о них – удивительны.
Сверху вниз: Золотая эллиптическая диадема, Могила III. \ Часть погребальной стелы, изображающая сцену с колесницей.
Могильный круг А начали строить в 1600 году до нашей эры. Он находится в городе-крепости Микены, одной из столиц микенского народа. Однако могильный круг появился ещё до строительства Микен, которое началось около 1200 года до нашей эры. Микенцы решили построить знаменитые Львиные ворота Микен прямо рядом с могильным кругом, поэтому могильный круг был одной из первых вещей, которые можно было увидеть при въезде в город. Это был не только город современной славы, но и наследие предков.
Маска Агамемнона. \ Фото: i.pinimg.com.
Среди погребальных принадлежностей из этой гробницы - множество импортных товаров, в том числе египетский кувшин для страусиных яиц. Золотые аппликации с минойскими изображениями мастерски были нанесены на погребальные саваны. Были также найдены золотые кольца с печатями с минойскими религиозными изображениями, такими как трехстороннее святилище.
Набор мечей, Могила V. \ Фото: fr.slideshare.net.
Это одна из самых известных и богатых могил всей микенской археологии. Тем не менее, как и могила воина-Грифона, она содержит много минойских артефактов. Это говорит не только о большом культурном значении памяти о мужчинах и женщинах, похороненных в этих могилах, но и о том, что минойцы играли центральную роль в зарождении микенской культуры, защищающей своих умерших со времён первых минойцев и до расцвета микенского могущества.
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