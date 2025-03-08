Какие тайны хранят знаменитые могилы древних минойцев и микенцев: Воин-Грифон, маска Агамемнона и др







Кносский дворец царя Миноса. \ Фото: bing.com.

Карта острова Крит. \ Фото: orangesmile.com.

Карта Микенской Греции. \ Фото: wikipedia.org.

Минойские гробницы в Одигитрии

Минойские гробницы Толос в Одигитрии. \ Фото: minoancrete.com.

Слева направо: Минойская ваза в морском стиле. \ Минойская богиня-змея, Кносс.

Гробница Толос Камилари

Гробница Камилари со входом на дальней стороне. \ Фото: blogspot.com.

Слева направо: Археологические находки: Минойские сосуды. \ Минойские украшения.

Гробница воина с грифоном

Сцена битвы, вырезанная на каменной печати длиной 3,6 сантиметра. По-видимому, артефакт был сделан на Крите. \ Фото: smithsonianmag.com.

Реконструкция внешнего вида «воина с грифоном». \ Фото: bing.com.

Сверху вниз: Барельеф со сценой битвы (очень крошечный артефакт, детали которого можно рассмотреть только с помощью микрофотографии). \ Каменная печать, лежащая по правую руку воина.

Могильный круг А в Микенах

Модель Микен: Могильный круг A находится справа после главного входа. \ Фото: i.pinimg.com.

Сверху вниз: Золотая эллиптическая диадема, Могила III. \ Часть погребальной стелы, изображающая сцену с колесницей.

Маска Агамемнона. \ Фото: i.pinimg.com.

Набор мечей, Могила V. \ Фото: fr.slideshare.net.