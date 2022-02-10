Как самостоятельно постирать меховой воротник от пуховика, чтобы он не превратился в мочалку

Изделия с мехом требовательны в уходе.

Как натуральный материал, так и искусственный может полинять, обесцветиться, поредеть и утратить прежнюю мягкость.

Мы подскажем, как в домашних условиях очистить и не испортить мех, а также сэкономить на химчистке.

Подготовка перед стиркой

Первым делом отстегните воротник от куртки

Прежде всего необходимо отстегнуть воротник и определить тип мехового изделия (обычно указано на этикетке или на изнанке воротника). Если материал синтетический, на оборотной стороне виднеются переплетения нитей. Изучите ярлычок с рекомендациями производителя по стирке одежды и чистке меха. Предварительно распушите воротник. Стирка допустима только на деликатном режиме при температуре 30-40 градусов. Нельзя тереть, выжимать и мять мех. Все движения должны быть максимально бережными. Ни в коем случае не используйте отбеливающие и хлорсодержащие средства, иначе воротник превратится в бесформенный клок.

Стирка искусственного меха

1. Воротник с длинным ворсом

Мех нужно тщательно высушивать естественным путем

Освежить меховое изделие с длинным ворсом поможет ручная стирка. Для этого наполните таз водой с температурой до 40 градусов. Разведите в жидкости стиральный гель или порошок, а затем замочите воротник на 30 минут.

Спустя отведенное время аккуратно намыльте ворсинки и прополощите в большом количестве прохладной воды.

Достаньте изделие, не выкручивая разложите на горизонтальной поверхности, чтобы стекла жидкость. После этого аккуратно промокните воротник полотенцем. Для сушки выбирайте ровное место, подальше от отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Когда воротник высохнет, расчешите ворс гребнем с закругленными зубчиками.

2. Воротник с коротким ворсом

Короткий мех можно легонько отжать, предварительно завернув в полотенце

Если у воротника сбитый короткий ворс, лучше освежить его в машинке. Предварительно изучите ярлычок, чтобы удостовериться в возможности автоматической стирки. Сперва нужно замочить изделие в теплом мыльном растворе на 15 минут. Легонько отожмите воротник руками и положите его в машинку. Программу выбирайте щадящую. Для стирки используйте жидкие гели для шерстяных, шелковых и других деликатных материалов.

По окончанию стирки слегка отожмите мех, предварительно завернув его в полотенце. Сушить на горизонтальной поверхности, а затем расчесать.

Лайфхак: белый искусственный мех перед стиркой можно обработать губкой, смоченной в воде с соком лимона. Такая же хитрость поможет отбелить материал, если он пожелтел.

Стирка натурального меха

Воротник из натурального меха можно стирать только вручную

Чтобы сохранить природный блеск и мягкость натурального меха, стирайте его вручную. Наполните тазик водой и разведите в ней гель для очищения деликатных тканей или шампунь. Мягкой губкой вотрите мыльную пену в мех. Следом ополосните изделие в чистой воде. Разместите воротник на ровной поверхности и оставьте до полного высыхания. Финальный этап - расчесать ворс деревянным гребнем с редкими зубчиками.

Народные хитрости для удаления пятен с натурального меха

Засаленность можно удалить раствором из воды, перекиси и нашатыря

Важно! Если загрязнение серьезное, лучше обратиться в химчистку. С небольшими пятнами справятся подручные средства.

1. Засаленный воротник или рукава можно очистить следующим раствором. Смешайте 1 стакан воды, 1 ч.л. перекиси водорода и 2 капли нашатырного спирта. Залейте жидкость в пульверизатор и распылите на проблемные места. Подождите, пока изделие полностью высохнет. Расчешите очищенные участки гребнем.

2. Для норковых изделий используйте крахмал или манку. Присыпьте ворс на воротнике одним из продуктов и легонько вотрите. Оставьте на 5 минут, а затем встряхните и расчешите мех.

Для норковых изделий воспользуйтесь крахмалом или манкой

3. Загрязнения на воротнике из песца удалит уксус. Достаточно развести продукт с водой, смочить в нем губку и обработать пятна.

4. Изделие из кролика или каракуля будет как новое, если присыпать воротник нагретыми в духовке отрубями.

5. От жирных пятен на меху избавит очищенный бензин. Смочите губку в средстве и аккуратно обработайте загрязнение. Сотрите остатки чистой тряпочкой и расчешите воротник.

Как стирать несъемный меховой воротник

При стирке несъемного воротника важно учитывать материал куртки или пуховика

1. Если мех пришит к кожаной куртке, стирать воротник допустимо только вручную. Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы не намочить верхнюю одежду.

2. Пуховик с несъемным мехом можно стирать в машинке. Главное - соблюдать рекомендации производителя по очищению, выбирать деликатный режим и жидкие гели. Также закиньте в барабан машинки несколько теннисных мячиков для предотвращения комкования пуха.

3. Парку с пришитым воротником можно стирать и вручную, и в машинке. Используйте жидкий гель, выставляйте программу для синтетических тканей и температуру до 40 градусов. Отжим и автосушку нужно отключить. Если парка пошита из мембранного материала, допустима только ручная стирка с порошком для данной ткани.

Обязательно расчесывайте мех, чтобы взбодрить ворсинки после стирки

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