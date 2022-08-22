5 самых опасных людей на планете

С каждым днем наша планета становится все более неприятным и опасным для жизни местом. Ожесточенные боестолкновения с террористическими группировками, борьба с наркотраффиком, похищение людей и торговля органами: среди нас живут те, кто способен отдать приказ об уничтожении целых семей не моргнув глазом. Эта пятерка самых разыскиваемых бандитов мира несет ответственность за ужасные преступления против всего человечества — однако, до сих пор каждый из них наслаждается свободой.







Маттео Денаро



Журнал «Форбс» поместил Денаро на шестое место в списке самых разыскиваемых преступников в мире. Пройдя долгий путь с самых низов, бандит по прозвищу Дьяболик в 2007 году стал «крестным отцом» всей сицилийской мафии. Маттео неоднократно хвастал, что своими руками заполнил целое кладбище. Итальянский суд заочно приговорил преступника к смерти, однако сей факт нисколько Дьяболика не беспокоит.







Джозеф Кони



Этот угандиец организовал собственную армию, причем набрал ее из детей. Отряды «Армии Сопротивления Господа» находится в оппозиции к легитимному правительству страны. Бойцы Кони — безжалостные убийцы, знакомые с автоматом чуть ли не с пеленок. Хитрый проповедник за время своего правления похитил более 35 000 детей: каждого из них обучали в течение нескольких месяцев, затем вооружали и отправляли на зачистку родных деревень.

С 2005 года охоту на Кони объявили чуть ли не все спецслужбы мира, однако на данный момент поймать его так и не удалось.Семен МогилевичПреступным бизнесом Могилевич начал заниматься еще в 1970 году. Его называют гением преступного мира и обвиняют во всевозможных преступлениях, вплоть до продажи Усаме бин Ладену обедненного урана. В криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), «Дон Сименон» и «Человек с семью лицами ». Несмотря на то, что Могилевич входит в пятерку самых разыскиваемых людей ФБР и считается одним из главных руководителей русской мафии в мире, российский суд в его действиях состава преступления не усматривает. В апреле 2011 года дело Могилевича было закрыто за отсутствием состава преступления и бандит все еще разгуливает на свободе.Эрибето ЛасканоКартель Лос-Сетас не зря считается самой опасной криминальной группировкой двух континентов. Эрибето Ласкано вербует себе только профессиональных солдат, прошедших не одну войну. От вертолетов до танков — ссориться с Сетас не рискуют и мексиканские власти . ФБР же предлагает 2 миллиона долларов за любую информацию о местонахождении Эрибето Ласкано и целых 5 миллионов за сведения, которые приведут к его захвату.Кристофер КоукКристофер, больше известный под кличкой Дудус, стал наркобароном всего в 23 года. Парню пришлось взять на себя дело погибшего в разборках отца, Лестера Коука. Под умелой рукой Дудуса ямайский картель вырос из масштабов района: оживленная торговля началась уже с США. Сегодня Коук приговорен к сорока годам тюремного заключения, однако пресса считает, что апелляция по досрочному освобождению опасного преступника будет принята судебной системой из-за коррупции.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)