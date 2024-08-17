7 эффективных способов продлить жизнь собственного автомобиля без особых затрат

Будьте вежливы, аккуратны внимательны.
С первого взгляда, это звучит как нечто банальное и само собой разумеющееся. Однако, на удивление многие пренебрегают элементарными советами по уходу за автомобилем, которые действительно могут продлить срок его службы.
1. Быть терпеливым во время периода обкатки
Это важно: быть терпеливым во время периода обкатки.
Тем, кто наконец-то приобрел автомобиль своей мечты, не стоит сразу же вдавливать педаль газа в пол и мчаться по шоссе наперегонки со всеми. Есть некоторые вещи, о которых следует помнить в случае, если на авто нет пробега.
- Во время периода обкатки (как правило, первые 1500 км) нужно не превышать скорость 90 км/ч или скорость, рекомендованную производителем автомобиля.
- Избегать тяжелых нагрузок на привод, таких как буксирование прицепов и полная загрузка багажника на крыше.
- Не позволять новому автомобилю простаивать в течение длительного времени. На самом деле, это хороший совет для всего срока службы авто, но особенно критичен данный момент во время обкатки.
- Использовать только легкое и среднее ускорение, не поднимая обороты двигателя выше значения в 3000 в течение первых нескольких часов езды.
2. Ездить ровно, осторожно, аккуратно
Это важно: ровно, осторожно, аккуратно.
Сразу после периода обкатки не стоит пробовать выжать из авто все возможное. Если ездить осторожно каждый день, то автомобиль «вознаградит» владельца более длительными интервалами без ремонта.
- Не стоит сразу газовать со старта. Это быстрый способ добавить несколько лет износа двигателю, особенно если на улице холодно.
- Со старта нужно ехать особенно аккуратно, медленно и плавно. Основной износ двигателя и трансмиссии происходит в первые десять-двадцать минут работы.
- Прогревание двигателя, стоя на месте, - не очень разумная идея. Двигатель при этом не работает при максимальной температуре, что приводит к неполному сгоранию топлива, отложениям сажи на стенках цилиндров, загрязнению масла и, в конечном счете, повреждению компонентов мотора.
- Уменьшить нагрузку на двигатель и автоматическую коробку передач, переключаясь на нейтральную передачу, стоя на светофоре. В противном случае двигатель будет пытаться все время заставит автомобиль ехать вперед, даже когда авто стоит.
- Избегать езды на высоких скоростях и быстрого разгона, особенно когда на улице очень жарко или очень холодно. Подобное приведет к более частым ремонтам.
- Увеличить срок службы шин благодаря осторожному вождению. Нелишним будет соблюдать установленные пределы скорости, избегать быстрых спусков, остановок и поворотов, выбоин и предметов на дороге. Также не нужно каждый раз ударяться шинами о бордюр при парковке и, конечно же, нельзя «жечь резину».
- При повороте рулевого колеса не нужно держать его в крайнем правом или левом положении более нескольких секунд. Это может привести к повреждению насоса гидроусилителя рулевого управления.
3. Заправляться топливом на фирменных и проверенных АЗС
Это важно: заправляться топливом на фирменных и проверенных АЗС.
Стоит поинтересоваться, фильтруется ли топливо на АЗС, а также регулярно меняют фильтры насосов. На некоторых АЗС нет подобных фильтров, то есть высокий риск заправиться загрязненным бензином.
4. Не заправляться, сразу после слива топлива
Это важно: не заправляться, сразу после слива топлива.
Если вдруг возле заправки стоит бензовоз, который заправляет цистерны на АЗС, то стоит в этот день не покупать здесь бензин. Когда подземные резервуары станции заполняются, турбулентность может вызвать осадок. Этот осадок в бензине может забить топливные фильтры и топливные форсунки, что приведет к плохой работе двигателя, а, возможно, и к необходимости ремонта.
5. Не газовать, если завязли
Это важно: не газовать, если завязли.
Когда авто застревает в грязи или снегу, не стоит делайте проблему еще хуже, повреждая дорогие компоненты. Нужно мягко раскачивать автомобиль в попытке освободить его из «плена». Если резко бросать автомобиль взад-вперед, а также вхолостую крутить колеса на высокой передаче, то это негативно повлияет на трансмиссию, сцепление и дифференциал. В конечном итоге может быть дешевле позвонить в эвакуатор, а не рисковать возможностью дорогостоящего ремонта.
6. Облегчить связку ключей
Это важно: облегчить связку ключей.
Если ключ зажигания от автомобиля висит на связке с десятком других ключей, то получается очень тяжелый груз, который будет свисать из замка зажигания. Подобный вес, в сочетании с подпрыгиванием во время езды, может привести к износу контактов внутри замка зажигания и в конечном итоге вызвать его неисправность.
7. Выбрать хорошую страховую компанию
Это важно: выбрать хорошую страховую компанию.
Иногда, как ни стараться избежать этого, случаются аварии. Стоит наперед позаботиться о том, что автомобиль после этого будет отремонтирован в соответствии с наилучшими стандартами. А для этого нужно найти страховщика, который будет оплачивать запчасти от первоначального производителя и гарантировать ремонт.
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