15 нестандартных способов полезного применения горчицы в доме

В новом обзоре вниманию читателей несколько полезнейших советов о том, как можно использовать горницу для улучшения здоровья и красоты.

Данные советы могут пригодится абсолютно всем, а значит их стоит внимательно просмотреть и взять на заметку.

1. Для мытья посуды

Натуральное средство для мытья посуды.

Обычный горчичный порошок успешно заменит даже дорогое средство для мытья посуды. С его помощью удастся отмыть даже очень жирную посуду в холодной воде. К тому же, такое средство полностью натурально, а значит безопасно и намного дешевле химических моющих средств.

2. Для стирки

Безопасное и эффективное средство для стирки.

Горчичный порошок можно использовать для ручной и машинной стирки. Просто добавьте 50-100 грамм порошка в таз с водой или насыпьте непосредственно на белье в машине и приступайте к стирке так, как вы делаете это обычно. Горчица прекрасно отстирывает вещи из шерсти и шелка, не вымывает цвет и придает одежде запах свежести. К тому же, это самое эффективное натуральное средство, которое станет находкой для противников химии и людей, страдающих от разных форм аллергии.

3. Борьба с пятнами

Борьба с жирными пятнами.

Горчица отлично справляется с пятнами, особенно с жирными. Просто насыпьте на загрязненный участок сухого горчичного порошка, немного подождите пока горчица впитает жир, а после покройте тот же участок пастой из разведенного порошка горчицы. После всех этих манипуляций, вещь следует постирать, как обычно, и хорошо прополоскать.

4. От неприятных запахов

Борьба с неприятными запахами.

Горчичный порошок прекрасный помощник в борьбе с неприятными запахами. Горчичным порошком можно протирать посуду и полки холодильника. А если завернуть немного сухой горчицы в марлю и повесить в шкафу, удастся навсегда избавиться от неприятных запахов затхлости и грязного белья.

5. От вредителей

Средство для защиты растений от вредителей.

Горчичный порошок активно применяют в садоводстве для защиты растений от вредителей. Им можно посыпать почву для уничтожения вредоносных насекомых. А чтобы защитить листья растений от гусениц, тли, голых слизней, паутинного клеща, капустной белянки, опрыскивайте их раствором из воды и горчичного порошка в пропорциях 100 грамм порошка на 10 литров воды.

6. Для почвы

Выращивание горчицы в саду.

Выращивание горчицы в собственном огороде, принесет неоценимую пользу почве и культурам. Корни этого растения разрыхлят землю, обогатят ее кислородом, отпугнут проволочника и слизней, а цветы привлекут в сад пчел.

7. От насморка

Средство от насморка.

Горчица широко используется в народной медицине. Например, чтобы быстро справиться с насморком нужно попарить ноги в ванночке с 4 столовыми ложками горчичного порошка. Кроме лечения насморка такая ванночка поможет снять усталость ног после тяжелого трудового дня.

8. Для дезинфекции

Использование горчицы при небольших порезах.

Горчицу можно использовать для дезинфекции небольших порезов. Просто присыпьте ранку и кожу вокруг нее небольшим количеством горчичного порошка.

9. Для мытья головы

Горчица для мытья головы.

Горчичный порошок, разведенный в небольшом количестве воды до консистенции сметаны, можно использовать для мытья волос и кожи головы. Люди, которые отдали предпочтение этому натуральному средству отмечают, что их волосы стали крепкими, послушными, приобрели здоровый блеск и растут значительно быстрее.

10. Для укрепления волос

Укрепляющая и ускоряющая рост волос маска.

Смешайте в небольшой емкости 2 столовых ложки горчичного порошка, 2 столовых ложки оливкового масла, 2 чайные ложки сахара, яичный желток и 2 столовых ложки воды. Полученную смесь нанесите на кожу головы и корни волос, не затрагивая их концы, и оставьте на 15-20 минут. По истечению времени, смойте маску теплой водой и помойте голову шампунем. Такая маска улучшит кровообращение, укрепит кутикулу и стимулирует рост волос.

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11. От прыщей

Горчичная маска от прыщей.

Обладателям жирного типа кожи стоит взять на заметку рецепт горчичной маски, способной тонизировать кожу и предотвратить появление прыщей. Для ее приготовления смешайте горчичный порошок с небольшим количеством молока до консистенции сметаны. Полученную смесь следует наносить на кожу на 5-7 минут, а после нужно хорошо умыться теплой водой.

12. Для осветления веснушек

Горчичная маска для осветления веснушек.

Несмотря на то, что веснушки являются едва ли не главным бьюти трендом этого сезона, их обладатели нередко мечтают от них избавиться. Осветлить веснушки и сделать их менее заметными поможет горчичная маска. Для ее приготовления смешайте ложку горчичного порошка с ложкой меда и наносите смесь на проблемные участки на 5-7 минут. По истечению времени маску нужно смыть большим количеством воды и увлажнить кожу.

13. От целлюлита

Средство от целлюлита.

Справится с целлюлитом и вернуть коже тонус поможет маска из меда и горчицы. Для ее приготовления смешайте 2 столовых ложки горчичного порошка с 3 столовыми ложками меда. Полученную смесь нужно нанести на проблемные участки, плотно обернуть их пленкой и лечь под теплый плед на час. После такой процедуры маску нужно хорошо смыть и принять контрастный душ.

14. Для скота

Кормление скота.

Измельченные ростки горчицы можно смешивать с другой травой и использовать для кормления скота. Это растение богато протеином и способно предотвратить многие болезни.

15. Для расслабления мышц

Расслабляющая ванна с горчицей.

Расслабится после тяжелого трудового дня поможет ванна с добавлением горчичного порошка. В наполненную ванну добавьте 2 столовых ложки горчицы, несколько капель любимого эфирного масла и немного морской соли.