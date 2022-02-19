8 вещей, которые мы часто видим, но не в курсе, для чего они придуманы

Замечали ли вы две выпуклые черточки на клавишах компьютерной клавиатуры, на которых расположены кирилличные буквы А и О? А доводилось ли вам использовать по назначению петельку на задниках милитари-ботинок?

Материал расскажет о вещицах, которые мы видим очень часто, но которые при этом продолжают оставаться для нас terra incognita.

1. Петельки на милитари-ботинках

Нет, это не украшение и не просто ярлычок-лейбл.

На первый взгляд кажется, что эти петельки - украшение вкупе с напоминанием названия модели в качестве лейбла. Но не забываем, что эти модные модели обуви уходят своими корнями в военные реалии. Поэтому у них сразу несколько функций. Во-первых, за нее нужно подтягивать ботинок при надевании в условиях, когда обувная ложка недоступна. Во-вторых, такую петлю можно использовать для дополнительной шнуровки вокруг ноги. В-третьих, петелька используется для качественной трехмерной сушки обуви.

2. Диск внутри пробок бутылок от минеральной воды

Зачем же этот диск?

Такой диск можно обнаружить в крышечках бутылок с газированными напитками. Думаете, он нужен для того, чтобы указать какие-то нормативы продукта? Вовсе нет. Всё куда проще: без него газы попросту покинули бы напиток.

3. Отверстие с заслонкой на пылесосной тубе

Нет, это не для того, чтобы уменьшить тягу.

Это отверстие с заслонкой предназначено не только для уменьшения мощности всасывания (да и часто ли это нужно при использовании пылесоса по назначению?!). Основная его цель - скорая помощь, если пылесос втянул что-то ненужное. Например, штору. Оперативно снизив мощность открытием лючка, вы мгновенно освободите затянутую вещь, а пылесос спасете от нежелательного перегрева.

4. Загадочный выступающий шуруп на стыке створок стеклопакета

Что за загадочный шуруп?

У пластиковых окон есть полезный механизм, похожий на выступающий шуруп, переключающий режимы в зависимости от времени года. Летний и зимний режимы отличаются силой прижатия рамы. Зимним режимом (максимальным сжатием рамы) пользоваться круглый год не стоит, так как это значительно быстрее изнашивает уплотнитель стеклопакета.

5. Выпуклые черточки на двух клавишах клавиатуры

Для чего эти выпуклые черточки?

На клавишах с латинскими буквами F и J расположены выпуклые черточки - это специальные отметки для тех, кто печатает слепым методом. Слепой набор, как правило, используют профессиональные секретари и незрячие/слабовидящие люди. Они помогают не глядя сориентироваться и правильно расположить ладони на клавиатуре, положив указательные пальцы на данные черточки.

6. Рельефная поверхность ватного диска

Поверхности ватного диска неспроста разные.

Не все знают, почему у ватных дисков разная поверхность. Рельефная сторона предназначена для нанесения косметических средств на лицо, гладкая - для очищения и снятия макияжа.

7. Поролоновый набалдашник на микрофоне

Поролон - не украшение.

Поролоновые набалдашники надеваются на качественные микрофоны отнюдь не для красоты. Они глушат воздушные потоки, чтобы на открытых площадках в микрофоне не было слышно свиста воздуха. А при профессиональной записи в студии поролон помогает приглушить взрывные согласные звуки в речи.

8. Дырочка на палочке от чупа-чупса

В детстве мы задавались вопросом, для чего эта дырочка.

В детстве мы часто ломали голову, когда от чупа-чупса оставалась уже одна только палочка: зачем это отверстие? Всё просто: при производстве в горячем состоянии карамель немного затекает в щель и благодаря этому леденец плотно держится на палочке.

Источник