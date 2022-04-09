Откровенные сцены стриптиза в кинематографе

В этих откровенных сценах наши любимые актрисы снялись без дублерш, за что мы аплодируем им стоя. Вы удивитесь, но в нашей подборке есть даже Барбара Брыльска (задолго до «Иронии судьбы»).
Барбара Брыльска — «Фараон»
1965
За 10 лет до того, как повстречаться с Ипполитом и Женей Лукашиным, красавица Барбара рассекала по съемочной площадке исторической драмы «Фараон» в белье и без него.
Деми Мур — «Стриптиз»
1996
Перед съемками Деми месяц посещала класс стрип-пластики. И что бы вы думали? В итоге Мур получила антипремию «Золотая малина» в категории «Худшая актриса»!
Натали Портман — «Близость»
2004
А вот Натали Портман за роль стриптизерши получила свою первую номинацию на «Оскар».
Сальма Хайек — «От заката до рассвета»
1995
Известно, что танец Сальмы в культовом фильме Роберта Родригеса — чистая импровизация актрисы. Хайек не репетировала сцену с хореографом и просто двигалась, как ей нравилось. Правда, движения давались актрисе с трудом — она панически боится змей.
Элизабет Беркли — «Шоугерлз»
1995
На главную роль в эротической драме пробовалась Шарлиз Терон! А продюсеры настаивали на кандидатуре Дрю Бэрримор. В итоге роль досталась малоизвестной модели Лиз Беркли.
Джессика Бил — «Окись»
2008
Можете не верить, но вообще-то «Окись» — это рождественская драма… Кроме Джессики, в фильме играют Эдди Редмэйн, Рэй Лиотта, Патрик Суэйзи и Лиза Кудроу.
Джейми Ли Кёртис — «Правдивая ложь»
1994
Для тех, кто не смотрел, уточняем: Джейми Ли Кёртис танцует стриптиз для Арнольда Шварценеггера. И мы ему завидуем!
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