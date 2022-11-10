Что по закону можно считать холодным оружием, а что нет

С ножами все сложно. |Фото: popgun.ru.

Почти любой можно классифицировать как ХО. |Фото: rusinfo.info.

Все дело в сертификации. |Фото: steel-knife.ru.

Информационный листок. Пример. |Фото: ataka-nn.ru.

Могут быть проблемы. |Фото: news.myseldon.com.

Лучше нож в подарок не получать. |Фото: pro-dachnikov.com.