История сохранила немало сведений о душегубах. Среди них попадаются такие злодеи, имена которых стали нарицательными как олицетворение абсолютного зла. Конечно, многие из них совершили немало лиха, но виновны ли они в том, в чем их обвиняют на протяжении столетий, попробуем разобраться далее в обзоре.









Дракула

Сальери

Ирод

Герострат