8 действенных советов, которые помогут приучить себя пить больше воды

Все мы знаем, что вода это жизнь и для прекрасного самочувствия нам необходимо выпивать свою дневную норму, которую, к сожалению, большинство из нас не осиливают даже не половину.

Многие люди твёрдо уверенны, что если пить соки, газированные напитки, чай и кофе, то можно восполнить недостаток жидкости в организме, но это заблуждение не имеет ничего общего с действительностью. Каждому человеку необходимо пить чистую воду и не стаканчик или два, а 1,5 литра и более. Чтобы приучить себя пить воду предлагаем вам воспользоваться этими чудо-советами.

Привяжите питье к действию

Выпивать достаточное количество чистой воды в сутки — это задача не из легких, если вы новичок. Организм, не привыкший к такому объему жидкости, будет ставить психологические барьеры. Первые дни вы, возможно, будете чувствовать, что насильно вливаете в себя воду. Однако уже через несколько дней этот процесс станет приятным и ваш организм уже сам будет требовать необходимое количество воды.

Как помочь себе на первых порах? Пусть каждый стакан воды ассоциируется у вас с каким-либо действием. Так, выпивайте сразу после пробуждения, по приезде на работу и каждый час в течение рабочего времени. Дисциплина здесь очень важна.

Пейте ароматизированную воду

Чем ответственнее вы будете подходить к приобретению новой привычки, тем легче и быстрее она станет вашей повседневной реальностью.

Пить чистую воду временами бывает скучно. Ее пресный вкус может стать причиной, по которой человек забросит новую привычку. Однако это вовсе не повод сдаваться.

Попробуйте включить в свой рацион не только чистую питьевую воду, но и ароматизированные варианты. Готовится такая вода очень просто и быстро. Достаточно лишь добавить свежие фрукты и овощи по вкусу. Для лета это идеальный напиток. По своим полезным свойствам ароматизированная вода ничуть не уступает обычной.

Наливайте в стакан небольшое количество воды

Не всегда просто осушить сразу же стакан воды, наполненный до краев. Это даже психологически может быть довольно сложно и обременительно. Начните с такого количества жидкости, которое будет для вас комфортным. Лучше выпить несколько глоточков, но с удовольствием, чем полный стакан, но через силу.

Кстати, выпивать слишком много воды за 1 раз — это не особо хорошо. В стакане должно помещаться около 250–300 миллилитров воды. Пить воду лучше за 30 минут до еды или через час после — так она действительно пойдет на пользу.

Постепенно увеличивайте количество воды

Не пытайтесь сразу же включить в свой рацион 6–8 стаканов воды и не ругайте себя, если норма по каким-то причинам не будет выполнена. Пить достаточное количество воды — это приятная и полезная привычка, которая должна вызывать только приятные эмоции, а не быть в тягость.

Для начала попробуйте заполнять стакан водой лишь наполовину. А другой частью напитка пусть станет свежевыжатый сок — например, апельсиновый или лимонный. Вместо сока можно также добавить кубики льда из свежевыжатого сока или прикрепить дольку лимона или апельсина на бокал. Так, полезная привычка станет еще приятнее.

Держите кувшин с водой на виду

Пусть кувшин или бутылка с водой постоянно будут у вас на виду. Лучше купить красивую посуду, которая будет вас мотивировать на новые свершения и напоминать о правильном образе жизни с полезными привычками. Можно также поставить рядом стакан, чтобы все было под рукой. Иногда необходимость лишних движений может заставить отложить действие на потом. Так можно и вовсе забыть о том, что вы собирались попить.

Не путайте жажду с чувством голода

Жажда и чувство голода проявляют себя примерно одинаково. И вместо того чтобы выпить стакан воды и подождать некоторое время, человек сразу же отправляется к холодильнику в поисках перекуса. Результат — "пустые" калории и тяжесть в желудке от еды, которая вашему организму не нужна. Поэтому если вы не так давно поели, но чувство голода снова дает о себе знать, выпейте стакан теплой воды. Может быть, вас мучает простая жажда?

Ешьте больше фруктов и овощей с высоким содержанием жидкости

Овощи и фрукты — это ценный источник витаминов, минералов и жидкости. Поэтому в дополнение к воде включите в рацион полезные плоды. Некоторые из них содержат до 95% воды. Никакое обезвоживание вам точно не грозит, а иммунитет станет крепче. Особое внимание стоит обратить на огурцы, арбузы, дыни, цитрусовые, цукини, баклажаны, сельдерей, редис, помидоры, шпинат, ананасы, абрикосы, виноград, яблоки. Кстати, садовые ягоды тоже не отстают. Например, клубника на 92% состоит именно из воды, а ежевика на 85%.

Пользуйтесь мобильными приложениями

XXI век упрощает нам жизнь по всем направлениям. Не только дисциплина и сила воли могут помочь достичь успеха в приобретении новых привычек. Так, сегодня в магазинах мобильных приложений можно найти те, которые будут отслеживать выпитое в течение дня количество воды, а также будут напоминать, сколько еще осталось выпить в идеале.