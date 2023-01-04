10 продуктов, которые только притворяются полезными

Продукт 1: Обезжиренные продукты

Обезжиренные продукты нарушают обмен веществ. / Фото: dynastyofchefs.ru

Продукт 2: Мюсли в батончиках

В мюслях в батончике часто используют вредные подсластители. / Фото: irecommend.ru

Продукт 3: Смузи

Смузи не утоляют чувство голода из-за своей консистенции. / Фото: goodfon.ru

Продукт 4: Низкокалорийные безглютеновые продукты

В глютене содержатся нужные организму аминокислоты. / Фото: fitbar.ru





• треонин – нормализует работу желудочно-кишечного тракта;





Продукт 5: Сухофрукты

Если продукт блестит - его замачивали в сахарном сиропе. / Фото: eda-land.ru

Продукт 6: Фруктовые йогурты и творожки

У творожков и йогуртов часто ненатуральный состав

Продукт 7: Диетическая кола

После диетической колы появляется сильное чувство голода. / Фото: pinterest.ru

Продукт 8: Овощные чипсы

Овощные чипсы такие же вредные, как и классические. / Фото: posuda40.ru

Продукт 9: Яйца

В день можно есть не более двух яиц. / Фото: legkovmeste.ru

Продукт 10: Замороженные обеды

Замороженные обеды стоит есть в самых крайних случаях. / Фото: passion.ru