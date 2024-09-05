Как научиться есть меньше жирного: первая в мире тарелка для похудения

AbsorbPlate - первая в мире тарелка для похудения научит есть меньше жирного
Сколько раз вы обещали себе начать питаться правильно? Потреблять меньше жиров и калорий, зато больше овощей и воды. Пересмотреть свой режим и начать новую жизнь с понедельника. У кого-то действительно получается привыкнуть к здоровой диете и превратить её в стиль жизни, но большинство после недели или месяца «мучений» возвращается к прежнему рациону. Что ни говори, а пищевые привычки сильны. И всё же, следить за питанием необходимо. Если не получается самостоятельно, то можно найти помощника – тарелку, которая заставит есть меньше жирного.
AbsorbPlate - первая в мире тарелка для похудения научит есть меньше жирного
Тайская кухня, как и блюда многих народов Азии, давно превратилась в популярный во всем мире фаст-фуд. Казалось бы, в стране с жарким и влажным климатом должны налегать на сочные овощи, а сама мысль о горячем масле быть отвратительной. Но на деле выходит с точностью наоборот. Из-за повышенной любви к жареному Таиланд заслужил почётное второе место в рейтинге по количеству жителей с ожирением среди стран Южной Азии. Решать проблему решили на государственном уровне.
AbsorbPlate - первая в мире тарелка для похудения научит есть меньше жирного
Итог стараний - «умная» тарелка AbsorbPlate. Обошлись без чипов, трекеров и счётчика калорий. Всё гениальное просто. AbsorbPlate сама избавит вашу еду от избытка масла и жира. Ведь дно тарелки покрыто 500 маленькими отверстиями с текстурой, напоминающей губку.
AbsorbPlate - первая в мире тарелка для похудения научит есть меньше жирного
AbsorbPlate - первая в мире тарелка для похудения научит есть меньше жирного
Отверстия поглощают (и не дают поглощать владельцу AbsorbPlate) около 7мл жира. А это – около 30 калорий. Казалось бы, немного, но в сутки набегает приличное количество. И эти «не употребленные» жиры позитивно сказываются на здоровье и фигуре.
AbsorbPlate - первая в мире тарелка для похудения научит есть меньше жирного
Тарелки для похудения AbsorbPlate легко мыть и они могут похвастаться внушительным сроком службы. Как напоминают плакаты социальной рекламы, это тот самый «маленький дизайн», который может оказать большое влияние на здоровье.
AbsorbPlate - первая в мире тарелка для похудения научит есть меньше жирного
AbsorbPlate - первая в мире тарелка для похудения научит есть меньше жирного
Поскольку тарелки AbsorbPlate – это практически государственный заказ, стоимость полезной для здоровья посуды обещают держать в жёстких бюджетных рамках. И, конечно, вскоре их можно будет с лёгкостью заказать на любых торговых площадках онлайн.
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