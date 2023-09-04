Котлеты по-цыгански: Как улучшить вкус мясного блюда, добавив всего один ингредиент

Котлеты по-цыгански - вкусное и простое блюдо.
Котлеты - популярное мясное блюдо, которое подойдет практически к любому гарниру. У каждой хозяйки есть свои секреты его приготовления, хитрости, благодаря которым котлетки получаются нежными и сочными. Одна из самых интересных и в то же простых вариаций традиционного рецепта - цыганские котлеты. Стоит добавить всего один ингредиент, и вкус уже совсем другой!
Котлеты по-цыгански - вкусное и простое блюдо.
Почему этот рецепт называется цыганским, точно неизвестно, но именно под таким наименованием он и прижился, вошел в кулинарные книги. Котлеты таким способом готовили еще наши бабушки, идея не нова, но зато проверена временем. На Novate.ru часто публикуются хитрости, которые применяло в хозяйстве старшее поколение, и этот рецепт один из тех, что до сих пор не утратил актуальность.
Для таких котлет готовится обыкновенный говяжий фарш. Далее к нему добавляется мякиш половины батона, размоченный в молоке, а также лук и чеснок. Чтобы перемешать все это до однородной массы, можно измельчить ингредиенты в блендере.
Добавление помидора делает котлеты более сочными и вкусными.
Теперь самое время заняться приготовлением того ингредиента, который многие хозяйки просто не додумались бы положить в котлеты (а зря!). Это - обыкновенный помидор. На 700 гр фарша понадобится 2-3 помидора, с них нужно снять кожицу и тоже измельчить в блендере или пропустить через мясорубку с добавлением зелени.
Котлеты рекомендуется обжарить в духовке.
Осталось смешать все до однородной массы, сформировать котлеты, выложить их на противень и отправить запекаться в духовку. При температуре 220 градусов их достаточно подержать около получаса. При желании котлеты можно и обжарить на сковороде, а после - протушить. В этом случае жарьте их на сковороде с добавлением подсолнечного масла.
Вот такой простой рецепт цыганских котлет. Получается настоящее объедение и украшение стола. Ваша семья будет в восторге от нового вкуса!
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