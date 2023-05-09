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Как объяснить ребенку математику на кубиках Lego

Как объяснить ребенку математику на кубиках Lego

Детский конструктор Lego — феномен. В него играют и дети, и взрослые. Он развивает воображение, творческое и логическое мышление, а значит, его можно использовать не только как игрушку, но и как учебное пособие.

Школьная учительница Алишия Зиммерман, например, активно пользуется кубиками известного конструктора для обучения детей основам математики. Ведь с помощью Lego можно просто и наглядно объяснить основные математические понятия и операции: что такое часть и целое, что такое дробь и так далее.

Мы приводим несколько иллюстраций для тех, у кого кончились слова, нервы и терпение в попытке объяснить ребенку науку цифр и чисел.

Части и целое


Как объяснить ребенку математику на кубиках Lego

Дроби


Как объяснить ребенку математику на кубиках Lego

Как объяснить ребенку математику на кубиках Lego

Возведение в квадрат


Как объяснить ребенку математику на кубиках Lego

Понятие среднего арифметического


Как объяснить ребенку математику на кубиках Lego

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