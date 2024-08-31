Лайфхаки для ремонта и быта, которые облегчат жизнь

Люди с опытом работы с определенными материалами или инструментами со временем придумывают различные облегчающие способы выполнения тех или иных задач. Пользуясь их готовыми лайфхаками и советами, такого же результата может достичь даже человек, впервые пробующий себя в таком деле.

Предлагаем подборку полезных хитростей, которые помогут новичку.

1. Разметка для угловой подрезки под 45 градусов без специального инструмента

2. Как отпустить кабельную стяжку

3. Кабельный наконечник из трубы

4. Сушилка для белья на радиатор отопления

5. Шприц для герметика

6. Подставка для кухонной губки

7. Инструмент для зачистки кабеля

8. Компактное хранение вещей в шкафу

9. Ручка для хранения и переноски бухт кабеля или шланга

10. Резак для стеклянных бутылок

11. Как пробить отверстие в чашке или другой керамической посуде

Разметить две детали под 45 градусов можно без угломера или транспортира. Для этого укладываем их в угол внахлест. После этого чертим линию на нижней детали, ведя маркер по бортику верхней. Теперь меняем их местами, и рисуем линию на второй заготовке.В итоге на деталях получаются прямоугольники, на которых остается прочертить диагонали. После этого делаем запилы по последних. В итоге заготовки складываются в углу без зазоров. Этот метод хорош тем, что позволяет подогнать заготовки, даже если угол под который они укладываются изначально не прямой.Разблокировать язычок замка кабельной стяжки можно кончиком ее же ленты. Протискиваем его, после чего стяжку можно будет отпустить, не повреждая.Наконечник можно сделать из трубки, внутренний диаметр которой немного больше сечения зачищенной от изоляции жилы. Край трубы нужно смять молотком, и затем обрезать ее на необходимую длину. Плоский конец просверливается, а его уголки затачиваются.Чтобы обжать наконечник на кабеле, вбиваем гвоздь на треть длины в доску. Затем сгибаем его в сторону. Под шляпку гвоздя подставляем гвоздодер. После этого упираясь в центр отверткой, сгибаем гвоздь пополам.Теперь в сформированный гвоздем уголок укладывается наконечник с вставленным кабелем. Ударами молотка по гвоздю можно обжать трубку. Делаем так в нескольких местах.Для изготовления сушилки делаем пару креплений из клипс для пластиковых водопроводных труб. Для этого вставляем в них винт, надеваем на него шайбу и накручиваем гайку.В таком виде клипсу можно закрепить между секциями радиатора, затянув винт. После этого вставляем в крепления трубу, получив перекладину для развешивания белья. За счет тепла от батареи, на ней оно сохнет быстро.Чтобы точно наносить герметик небольшими порциями, можно использовать шприц на 20 куб. В его носик вставляется трубочка от ушной палочки.Для заполнения шприца герметиком нужно вытащить шток с поршнем. Такой инструмент будет во многих случаях более удобным, чем туба с пистолетом.Для этой самоделки потребуется пустая плоская бутылочка от моющего средства или прочей бытовой химии. С помощью ножниц нужно вырезать на ее стенке крючок, и оставить донышко.В дне подставки делаются отверстия. После этого приспособление можно зацепить за смеситель, и складывать в него губку для просушки.Берем монтажный уголок и сгибаем его пополам, вложив перед этим пруток или отвертку. В итоге должна получиться заготовка, отверстия в половинках которой располагаются напротив друг друга.Затем укладываем между стенками уголка лезвие, направленное острым кончиком в сторону сформированного канала. После этого сжимаем инструмент болтом с барашковой гайкой.Для зачистки кабеля пропускаем его через канал в устройстве. Выступающий конец лезвия будет прорезать изоляцию, за счет чего ее легко снимать.Чтобы вместить в шкафу большее количество одежды на плечиках, можно использовать цепь. Цепляем ее за крючок верхней вешалки. Затем на свисающие звенья можно закрепить дополнительные плечики.Чтобы сделать такое устройство, потребуется отрезок пластиковой трубы длиной 10 см. По ее краям просверливается по отверстию. Через них пропускается шнур.Концы шнура нужно связать, и затем завести узел в трубу. После этого перекидываем устройство через бухту, формируем петлю, и пропускаем ее под ручкой. Теперь кабель или шланг можно с удобством носить в руке или подвешивать.Из стеклянных бутылок можно делать оригинальные стаканы и вазы. Для этого нужно отрезать их горловину специальным приспособлением. Основание этого устройства представляет собой отрезок ДСП или фанеры с двумя бортиками из рейки, формирующими угол. На одном бортике делается поперечный паз для укладки стеклореза. Тот размещается так, чтобы его режущий ролик расположился перпендикулярно относительно ДСП. Стеклорез прикручивается к рейке.Бутылка укладывается на устройство, и проворачивается, чтобы оставить царапину роликом стеклореза. Благодаря упору в дно, рез получается ровным.После этого бутылку нужно равномерно прогреть монтажным феном по линии царапины. Затем она погружается в холодную воду, от чего стекло трескается. В конце остается только обработать острую кромку стакана или вазы наждачкой.Отверстие в дне чашке возможно пробить обычным гвоздем. Но если это делать без создания специальных условий, то керамика расколется. Чашку необходимо погрузить в емкость с водой, выпустив из нее воздух. В таких условиях она не расколется при пробивании отверстия.