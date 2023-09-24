16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Есть на нашей планете такие места, на которые остается только стоять и смотреть, раскрыв рот. Потому что вид у них действительно захватывающий.



Ниже представлено 16 таких мест, которые по-настоящему производят впечатление. Когда-нибудь мы обязательно туда съездим.



Мост на леднике Дахштайн, Австрия

Пустыня Намиб встречается с Атлантическим океаном

Остров Скай, Шотландия

Двенадцать Апостолов, Австралия

Паган, Мьянма

Пик Виктория, Гонконг

Лунный мост, Тайбэй, Тайвань

Белые клифы Дувра, Англия

Язык тролля, Норвегия

Гора Корковадо, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Восход солнца на острове Пасхи

Пещера Мелиссани, остров Кефалония, Греция

Фьятлабакслейд, Исландия

Гора Килиманджаро, Танзания, Африка

Отель «Кембрия» в швейцарских Альпах

Озеро Кезеной-ам, Чеченская Республика, Россия