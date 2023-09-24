16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Есть на нашей планете такие места, на которые остается только стоять и смотреть, раскрыв рот. Потому что вид у них действительно захватывающий.
Ниже представлено 16 таких мест, которые по-настоящему производят впечатление. Когда-нибудь мы обязательно туда съездим.
Мост на леднике Дахштайн, Австрия
На леднике Дахштайн в Альпах расположен один из самых высоких мостов в мире. Что и говорить: если вам не по себе и у вас кружится голова при взгляде на горы, то это место точно не для вас.
Пустыня Намиб встречается с Атлантическим океаном
В пустыне Намиб расположены одни из самых высоких и самых зрелищных песчаных дюн в мире. Эти дюны растягиваются вплоть до края Атлантического океана, создавая поистине волшебный вид.
Остров Скай, Шотландия
Остров Скай хорошо известен своей удивительной географией и дикой природой. Он привлекает чарующими безлюдными пейзажами, горами Кулин, старинными замками и чистыми озерами.
Двенадцать Апостолов, Австралия
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Двенадцать Апостолов — это целый ряд известняковых скал у побережья Национального парка Порт-Кэмпбелл. Эти скалы образовались в результате тысячелетней работы океана.
Паган, Мьянма
В древнем городе Паган находится множество буддийских храмов и монастырей. Раньше более 10000 из них были действующими, до сегодняшнего дня сохранилось всего около 2200 объектов.
Пик Виктория, Гонконг
Пик Виктория, расположенный к западу от Гонконга, открывает шикарный и красочный вид на ночной город. Это высочайшая точка острова Гонконг.
Лунный мост, Тайбэй, Тайвань
Лунный мост — главная достопримечательность городского парка Даху. С наступлением сумерек мост отсвечивается в воде озера, создавая причудливый зеркальный ландшафт.
Белые клифы Дувра, Англия
Знаменитые меловые скалы находятся на побережье графства Кент. Они издавна служили для моряков символом приближения к берегам Англии. Именно Белым скалам Англия обязана римским названием «Альбион» («albus» — «белый»).
Язык тролля, Норвегия
Этот каменный выступ образовался в результате откола куска скальной породы от массива горы. Он возвышается над озером на высоте 350 метров. Добраться сюда не так-то просто, придется преодолеть пеший маршрут длиной в 12 километров.
Гора Корковадо, Рио-де-Жанейро, Бразилия
С пика горы Корковадо, на которой установлена известная статуя Христа-Искупителя, открывается уникальный вид на оживленный район Рио-де-Жанейро, а также на знаменитую гору Сахарная Голова.
Восход солнца на острове Пасхи
Остров Пасхи — клочок пустынной земли, затерянный посреди Тихого океана. Всему миру он известен уникальными каменными статуями-великанами, словно хранящими его тайны.
Пещера Мелиссани, остров Кефалония, Греция
Согласно греческой мифологии, нимфы населяли эту пещеру и заманивали в нее людей своей красотой. Но сейчас и заманивать туда никого не нужно. Множеству пловцов хочется увидеть ярко-синюю воду в свете солнца своими глазами.
Фьятлабакслейд, Исландия
Маршрут по горной тропе с непроизносимым для нас названием представляет собой удивительное живописное путешествие через высокогорье к северу от ледника Мирдальсйокудль, мигрировшему сюда тысячи лет назад.
Гора Килиманджаро, Танзания, Африка
40000 туристов поднимается на Килиманджаро каждый год, и это не считая носильщиков, поваров и гидов. И оно действительно стоит того.
Отель «Кембрия» в швейцарских Альпах
Отель расположен в живописном горном месте швейцарских Альп с захватывающими видами на горный пейзаж. Этот бассейн считается одним из самых красивых в мире.
Озеро Кезеной-ам, Чеченская Республика, Россия
Удивительной красоты озеро Кезеной-ам называют «жемчужиной Кавказа». Оно находится на высоте 1870 метров над уровнем моря. Это самое крупное высокогорное озеро в мире.
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