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16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Есть на нашей планете такие места, на которые остается только стоять и смотреть, раскрыв рот. Потому что вид у них действительно захватывающий.

Ниже представлено 16 таких мест, которые по-настоящему производят впечатление. Когда-нибудь мы обязательно туда съездим.

Мост на леднике Дахштайн, Австрия


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

На леднике Дахштайн в Альпах расположен один из самых высоких мостов в мире. Что и говорить: если вам не по себе и у вас кружится голова при взгляде на горы, то это место точно не для вас.

Пустыня Намиб встречается с Атлантическим океаном


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

В пустыне Намиб расположены одни из самых высоких и самых зрелищных песчаных дюн в мире. Эти дюны растягиваются вплоть до края Атлантического океана, создавая поистине волшебный вид.

Остров Скай, Шотландия


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Остров Скай хорошо известен своей удивительной географией и дикой природой. Он привлекает чарующими безлюдными пейзажами, горами Кулин, старинными замками и чистыми озерами.

Двенадцать Апостолов, Австралия


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

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Двенадцать Апостолов — это целый ряд известняковых скал у побережья Национального парка Порт-Кэмпбелл. Эти скалы образовались в результате тысячелетней работы океана.

Паган, Мьянма


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

В древнем городе Паган находится множество буддийских храмов и монастырей. Раньше более 10000 из них были действующими, до сегодняшнего дня сохранилось всего около 2200 объектов.

Пик Виктория, Гонконг


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Пик Виктория, расположенный к западу от Гонконга, открывает шикарный и красочный вид на ночной город. Это высочайшая точка острова Гонконг.

Лунный мост, Тайбэй, Тайвань


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Лунный мост — главная достопримечательность городского парка Даху. С наступлением сумерек мост отсвечивается в воде озера, создавая причудливый зеркальный ландшафт.

Белые клифы Дувра, Англия


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Знаменитые меловые скалы находятся на побережье графства Кент. Они издавна служили для моряков символом приближения к берегам Англии. Именно Белым скалам Англия обязана римским названием «Альбион» («albus» — «белый»).

Язык тролля, Норвегия


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Этот каменный выступ образовался в результате откола куска скальной породы от массива горы. Он возвышается над озером на высоте 350 метров. Добраться сюда не так-то просто, придется преодолеть пеший маршрут длиной в 12 километров.

Гора Корковадо, Рио-де-Жанейро, Бразилия


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

С пика горы Корковадо, на которой установлена известная статуя Христа-Искупителя, открывается уникальный вид на оживленный район Рио-де-Жанейро, а также на знаменитую гору Сахарная Голова.

Восход солнца на острове Пасхи


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Остров Пасхи — клочок пустынной земли, затерянный посреди Тихого океана. Всему миру он известен уникальными каменными статуями-великанами, словно хранящими его тайны.

Пещера Мелиссани, остров Кефалония, Греция


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Согласно греческой мифологии, нимфы населяли эту пещеру и заманивали в нее людей своей красотой. Но сейчас и заманивать туда никого не нужно. Множеству пловцов хочется увидеть ярко-синюю воду в свете солнца своими глазами.

Фьятлабакслейд, Исландия


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Маршрут по горной тропе с непроизносимым для нас названием представляет собой удивительное живописное путешествие через высокогорье к северу от ледника Мирдальсйокудль, мигрировшему сюда тысячи лет назад.

Гора Килиманджаро, Танзания, Африка


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

40000 туристов поднимается на Килиманджаро каждый год, и это не считая носильщиков, поваров и гидов. И оно действительно стоит того.

Отель «Кембрия» в швейцарских Альпах


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Отель расположен в живописном горном месте швейцарских Альп с захватывающими видами на горный пейзаж. Этот бассейн считается одним из самых красивых в мире.

Озеро Кезеной-ам, Чеченская Республика, Россия


16 захватывающих видов на земле, от которых кружится голова

Удивительной красоты озеро Кезеной-ам называют «жемчужиной Кавказа». Оно находится на высоте 1870 метров над уровнем моря. Это самое крупное высокогорное озеро в мире.

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