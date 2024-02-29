Как улучшить энергетику дома

Рассказываем, какие ритуалы помогут избавить жилище от негатива и создать благоприятную атмосферу.







Дом — это главное место в жизни человека. Именно туда мы стремимся после работы, отпуска или повседневных дел, именно там отдыхаем не только физически, но и морально. При этом каждый дом обладает своей энергетикой — ощущение уюта, комфорта и благоприятной атмосферы формируется из множества разных составляющих, и немалую роль играют проживающие там люди, а также их взаимоотношения. Но есть еще и другие показатели, которые также отвечают за энергетику в доме — одни факторы ее понижают, а другие, наоборот, помогают повысить.



Чистота и порядок

Больше зелени

Интерьер

Запахи

Музыка

Взаимоотношения

Уют не может создаться в грязи и завалах ненужных вещей. Беспорядок изначально несет в себе отрицательную энергию. Представьте свое рабочее место с кучей бумаг, отчетов, документов, с разбросанными канцелярскими товарами и кружкой кофе — во-первых, вам будет сложно сосредоточиться и организовать работу в таком хаосе, а во-вторых, желание работать в таком беспорядке в принципе вряд ли возникнет. Ситуация с домом обстоит также, а потому следите за чистотой, регулярно выбрасывайте ненужное и не допускайте появления завалов.Комнатные растения не только выделяют кислород и очищают воздух, но и благоприятно влияют на энергетику дома (речь идет только о живых растениях и цветах). Некоторые из них снижают ионизацию от электроприборов, поэтому их лучше ставить в месте, где много электроники. Кроме того, растения — это живые организмы, которые растут в вашем доме и позволяют ощутить единение с природой. Согласитесь, именно этого порой так не хватает жителям мегаполисов.Новые вещи, приятные глазу, всегда радуют своих хозяев. Они не только вносят визуальные изменения в интерьер, но и делают квартиру или дом уютнее. Для этого необязательно затевать серьезный ремонт, можно обойтись покупкой предметов декора: картин, набора свечей, тумбочки, декоративных фигур, нового торшера или лампы. Это привнесет ощущение новизны и позволит сменить привычную картинку.Завалы из одежды и ненужных вещей не только мешают сосредоточиться и несут в себе негатив, но и всегда имеют специфический запах — в этом случае важно решить вопрос не с симптомом, а с причиной. Также старайтесь чаще проветривать квартиру, поскольку в дом со свежим воздухом всегда приятно приходить. Кроме того, можно использовать аромалампы и палочки с любимыми запахами — приятные ароматы поднимают настроение и создают неповторимую атмосферу в вашем жилище.Ее влияние на человека неоспоримо полезно — так, в спортзале вы включаете энергичную музыку, и тренировка становится эффективнее, а когда вы грустите, лиричные мелодии присоединяются к вашему настроению и помогают легче переживать происходящее внутри. Дома музыка тоже создает настроение — выбирайте ту, которая поможет вам расслабиться и почувствовать себя по-настоящему счастливым.Даже самый изысканный интерьер не сможет улучшить энергетику жилища, если в нем постоянно происходят ссоры и скандалы. Дом — это то место, куда хочется возвращаться и чувствовать себя в безопасности. Там хочется закутаться в плед с теплым чаем, почитать любимую книгу, зная, что вы можете отдохнуть и получить удовольствие от единения с самим собой. Не несите в дом негативные эмоции, оставляйте их за порогом — это один из важнейших шагов на пути к улучшению энергетики вашего жилого пространства.