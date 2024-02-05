В детстве он ослеп, но научился видеть языком: Как Дэниел Киш взял пример с летучих мышей и изобрел

Жизнь в темноте и цоканье, которое заменило зрение

Дэниел Киш научился в детстве принимать возвращающийся звук от предметов и ориентировать в пространстве.

Детство и юность, как и у всех детей: шалости, разбитые коленки, обычная школа и университет

Дэниел Киш ведет обычную жизнь, несмотря на полную слепоту.

Слух помогает слепым ориентироваться в пространстве: эхосонар

Слух помогает принимать отбивающиеся звуки от предметов и ориентироваться в пространстве.

Дэниел Киш ходит в ресторан, ездит на велосипеде и живет обычной жизнью

Дэниел может ездить на велосипеде, ходит в горы, рестораны и прогуливается по улицам самостоятельно.

Дэниел Киш, освоивший способ эхолокации.

Мечта Дэниела Киша – создание K-Sonar для увеличения звука

Сонар для слепых, чтобы усиливать отбивающийся звук от окружающих предметов.