В детстве он ослеп, но научился видеть языком: Как Дэниел Киш взял пример с летучих мышей и изобрел

Дэниел Киш может быть примером того, как не сдаваться в жизни и получать от нее все, если даже нет глаз. «Слепота – это просто неудобство», - говорит уже немолодой человек и отправляется в ресторан или на прогулку в лес. Его больше утомляют зрячие люди, которые к нему относятся как к неполноценному, унижая тем самым. Хотя он, возможно, умеет больше, чем обычные люди – может отремонтировать двигатель или другой прибор, ездит на велосипеде, живет отдельно, поэтому и бытовые проблемы решает сам, ориентируется на улице и в здании, отличает окружающие предметы и людей, и многое другое. Его мечта – создать эхосонар как у летучей мыши, и тогда слепые начнут играть в теннис.
Жизнь в темноте и цоканье, которое заменило зрение
Мальчик родился в 1966 году в Калифорнии, ему сразу был поставлен диагноз – ретинобластома (рак сетчатки). Чтобы спасти жизнь ребенку, ему в 13 месяцев удалили глазные яблоки, поэтому Дэниел Киш носит протезы, чтобы внешний вид не так смущал людей. С такой же проблемой родился его младший брат, но ему повезло больше – операция смогла спасти от болезни и подарить зрение.
Дэниел Киш научился в детстве принимать возвращающийся звук от предметов и ориентировать в пространстве.
К счастью или нет, но Дэниел рос в неблагополучной семье – отец сильно выпивал, а мать следить за всем просто не успевала, к тому же когда ему было 6 лет, они развелись. С ним никто особо не нянчился, несмотря на полную слепоту. Ребенок познавал мир в кромешной темноте самостоятельно. Когда все дети учатся разговаривать, Дэниел учился воспринимать дополнительные звуки. Он начал цокать языком, улавливая возвращающийся звук. Его не останавливали и не запрещали, что и спасло ребенка. Такое поведение кажется неприличным, поэтому многие родители запрещают это делать.
Дэниел научился создавать вакуум между языком и верхней частью рта, посылая звуковые вспышки, которые отражаются от окружающих предметов и возвращаются к нему. Таким способом он воспринимает пространство вокруг себя и уверенно ориентируется в мире. Из-за цоканья его прозвали «мальчик-щелкунчик», что совсем не мешает ему полноценно жить.
Детство и юность, как и у всех детей: шалости, разбитые коленки, обычная школа и университет
Большинство слепых детей ищут свой способ уживаться в неизвестном им мире. Они создают звуки ногами, руками, цокают языком, и все для того, чтобы получить обратную связь. Но взрослые зрячие люди не понимают их намерений и останавливают на пути развития. Дэниелу повезло – у него была полная свобода.
Дэниел Киш ведет обычную жизнь, несмотря на полную слепоту.
Оказалось, что слепота не была преградой, чтобы совершать шалости. Он был довольно непослушным ребенком, поэтому успевал доставлять проблемы. Примерно в 2,5 года сбежал из дома, и снова из любопытства. Хорошо, что они жили на первом этаже, потому что ребенок перелез через окно, потом прошел свой двор, перелез снова через ограждение, попав к соседям. Так он двигался, пока не вышел на конец квартала, а дальше его кто-то заметил и вызвал полицию. Дэниела привезли домой, удивив тем самым родителей, которые не могли предположить, что он на такое способен.
Дальше в жизни Дэниела Киша было все то же, что и у других мальчиков его возраста. Он любил кататься на велосипеде, особенно спускаться с крутой горки, при этом крича, что летит бомба. Один раз он не рассчитал, и раскидав мусорные контейнеры, больно врезался в столб. Но это была не первая травма, потому что коленки были часто разбитыми. Дэниел считает, что в этом и есть заслуга умений распознавать мир. Ведь когда тебя оберегают, то человек не знает степени опасности, не знает, где можно остановиться. Он вступал в драку, если его обижали, потому что учился в обычной школе среди зрячих детей. Но дрался жестко, потому что понимал, что должен первым уложить своего противника, пока тот не нанес удар.
Несмотря на такие воинствующие выходки, учился Дэниел очень хорошо. Он с отличием окончил школу, потом университет, получив двойную степень магистра – по психологии и образованию людей с особыми потребностями. А потом пошел дальше – организовал общество для обучения слепых людей.
Слух помогает слепым ориентироваться в пространстве: эхосонар
Слух помогает принимать отбивающиеся звуки от предметов и ориентироваться в пространстве.
Над своим способом получения информации Дэниел задумался, будучи взрослым, и решил досконально проработать и описать процесс как наставление для других. Оказалось, что он невольно повторил опыт эхолокации, которой пользуются киты, дельфины, летучие мыши и некоторые люди. Высказывание французского философа Дени Дидро подтвердило, что такой способ применяют давно. В 1749 году были замечены слепые, которые цокали языком, хотя многие считали, что они воспринимают окружающий мир кожей. А слепой англичанин Джеймс Холман свободно путешествовал по миру еще в ХIХ веке.
Факт того, что люди могут владеть эхолокацией, был научно подтвержден в 1940-е годы. Все зависит от слуха, устройства слухового аппарата. Дэниел натренировал свой. Он говорит, что информация приводит мозг в очень активное состояние, потому что отправленных и возвращенных звуков много, и их все нужно опознать и запомнить.
Зрячий человек не пользуется так слухом, как слепые, потому что нет надобности. Цоканье, которое производит языком Киш, они могут даже не слышать, но слепые его расслышат. Как есть два глаза, так есть и два уха, которые очень удобно расположены – по обе стороны головы. Это дает преимущество быстрее уловить шум, исходящий от какой-то одной стороны. Возможно, на долю секунды, но мозг успевает принять и обработать информацию.
Дэниел Киш ходит в ресторан, ездит на велосипеде и живет обычной жизнью
Дэниел никогда себя не воспринимал инвалидом, если бы еще люди об этом не напоминали ему. Он говорит: «Слепота – это просто неудобство», но люди стараются указать, что можно делать, а что нельзя. Это раздражает и унижает, потому что наступает ощущение неполноценности. А ведь он может все. Киш любит посещать рестораны. Звучит странно, но он без посторонней помощи находит свой столик и проходит к нему. Как он это делает? С помощью того же цоканья, только очень тихого, но достаточного, чтобы сориентироваться на месте. Дэниел говорит, что тихое цоканье можно сравнить с темной комнатой, в которой на мгновенье включается свет.
Дэниел может ездить на велосипеде, ходит в горы, рестораны и прогуливается по улицам самостоятельно.
В хобби входит путешествие, особенно в уединенные места. Дэниел делится, что устает от людей, особенно разговорчивых и зрячих. Так как он остро воспринимает звуки, то в городе их очень много, причем сложно выделить нужный. Поэтому он удаляется в лес, ходит по крутым склонам, лазает по деревьям – это все доставляет ему удовольствие.
Дэниел способен распознать проехавшую машину, где она припарковалась, на каком расстоянии от обочины, может сказать, какое рядом здание, потому что он его «видит» на расстоянии 300 метров, человека – в 2 метрах. В его голове рисуется картинка, когда звук возвращается. Куст – это шар, если он на ножке – дерево, а если есть ножка, но нет сверху шара – столб. Люди в его представлении выглядят как расплывчатые капли. По такому принципу распознаются и другие предметы.
Дэниел Киш, освоивший способ эхолокации.
Даже структуру можно определить, потому что звук по-разному отбивается от мягких и твердых поверхностей. Погода может влиять на восприятие. Так, в дождь сложно получать информацию, потому что вода смягчает звук и выравнивает, а снег – поглощает, но участки без него отдадут нужное эхо. Он может слышать разницу между стеной, кустом и сетчатым забором.
Мечта Дэниела Киша – создание K-Sonar для увеличения звука
У Дэниела в жизни существует один девиз – безоговорочная независимость, не важно, какой ценой. Он нашел единомышленников Брайана Бушуэема и Хуана Руиса, с которыми создал организацию «Доступ к миру» для незрячих людей. Его соратники потеряли зрение в подростковом возрасте, но заново научились «видеть» у Дэниела, даже превзошли учителя в умении. Киш считает, что за ними будущее, потому что им еще только по 20 лет. Они должны добиться того, к чему он устал стремиться в свои годы, а ему уже почти под 60 лет.
Сонар для слепых, чтобы усиливать отбивающийся звук от окружающих предметов.
Мечта Дэниела – создать K-Sonar. Прибор, который станет увеличивать звуки. Он будет размером с фонарик, присоединенный к трости, а звук подается в наушники. Но если зайти еще дальше, то можно было бы вживлять человеку в слуховой аппарат это устройство, и тогда для слепого мир стал бы музыкой. Идею разделяет новозеландский ученый Лесли Кей, который уже 50 лет работает над ультразвуковым устройством. Результаты цоканья Киша его поразили. Более чистого звука для передачи и получения эха он еще не слышал.
Разработка практически стоит на месте, потому что для проекта нет денег, и мало надежды, что кто-то выделит 15 млн долларов. Многие считают, что эта задумка не стоит таких вложений. Ну а пока Дэниел обучает желающих своему методу. Учеников было примерно 500 человек, и с каждым он работает индивидуально, показывая метод цоканья, учит распознавать звуки и находиться в обществе. По словам тех, кто получил такие знания, они стали уверенными, начали выходить на улицу и перестали себя стесняться. Дэниел говорит, что ограничения может устанавливать себе только сам человек, а не общество, а предел для всех – это небо.
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