10 примеров того, как времяпровождение в Facebook может стоить вам работы

2. Присяжный заседатель

Присяжная из Великобритании, принимавшая участие в судебном разбирательстве, поделилась в Facebook описанием процесса, «сдобрив» свой рассказ личными выводами и сомнениями по делу. Она это сделала для того, чтобы (ВНИМАНИЕ!) ее подписчики проголосовали за вариант приговора! Нужно ли говорить, что за этим последовало?