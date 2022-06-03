Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

У всех есть свое место для жительства. У птиц это гнездо. А у некоторых птиц гнезда настолько поразительны и удивительны, что стоит о них рассказать отдельно.
Гнезда птиц байя уивер
Птицы-ткачи, живущие в пустыне Калахари, плетут необычные гнезда огромных размеров.
Особенно они любят линии электропередач
Рыжие печники делаю такие интересные гнезда из глины
Фазан австралийской глазчатой курицы. Самое большое гнездо в мире – холмы, достигают 4, 57 м в высоту и 10, 6 м в ширину. Подсчитано, что на постройку одного такого гнезда ушло 250 м3 строительного материала весом 300 т.
Орлан. Известны гнезда орлана диаметром 2,9 метра и глубиной 6 метров, а весом около тонны
Гнезда колибри. На персике
Гнезда аистов
Аисты устраивают свои гнезда на опорах электропередач, на трубах, крышах домов, предпочитают селиться поближе к людям.
Фламинго строят гнезда в виде илисто-грязевых кочек.
Гнезда птиц-носорогов интересны тем, что самка, отложив яйца, замуровывает себя изнутри, высиживает яйца и растит птенцов, а самец кормит семью через узкую щель.
После того, как птенцы подрастут, самка изнутри разбивает гнездо и вылетает, вместе с птенцами.
Интересные гнезда, для привлечения самок, строит шалашник – расчистив территорию и построив из веточек шалаш, он украшает его яркими ягодами, цветами, камушками, даже мусором.
Интересный факт – исследователи отмечают, что самки предпочитают синий цвет
Интересное гнездо у пальмового стрижа – он приклеивает на полоску слюны, снизу пальмового листа, несколько перьев и к ним также слюной приклеивает яйца, после того, как вылупятся птенцы они все время цепляются за подстилку и прижимаются грудью к лист
Огромными колониями также гнездятся касики и оропендолы, строя на деревьях огромные города.
Кстати говоря, в гнезда этих птиц, часто подкидывают свои яйца местные «кукушки» воловьи птицы
Гнезда, сделанные из слюны саланганы, люди употребляют в пищу и они особо ценятся в странах Юго-Восточной Азии, т.к. считаются лечебными
И немного интересных мест гнездования птиц
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии