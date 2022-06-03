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Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

У всех есть свое место для жительства. У птиц это гнездо. А у некоторых птиц гнезда настолько поразительны и удивительны, что стоит о них рассказать отдельно.

Гнезда птиц байя уивер

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Птицы-ткачи, живущие в пустыне Калахари, плетут необычные гнезда огромных размеров.

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Особенно они любят линии электропередач

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Рыжие печники делаю такие интересные гнезда из глины

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Фазан австралийской глазчатой курицы. Самое большое гнездо в мире – холмы, достигают 4, 57 м в высоту и 10, 6 м в ширину. Подсчитано, что на постройку одного такого гнезда ушло 250 м3 строительного материала весом 300 т.

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Орлан. Известны гнезда орлана диаметром 2,9 метра и глубиной 6 метров, а весом около тонны

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Гнезда колибри. На персике

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Гнезда аистов

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Аисты устраивают свои гнезда на опорах электропередач, на трубах, крышах домов, предпочитают селиться поближе к людям.

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Фламинго строят гнезда в виде илисто-грязевых кочек.

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Гнезда птиц-носорогов интересны тем, что самка, отложив яйца, замуровывает себя изнутри, высиживает яйца и растит птенцов, а самец кормит семью через узкую щель.

После того, как птенцы подрастут, самка изнутри разбивает гнездо и вылетает, вместе с птенцами.

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Интересные гнезда, для привлечения самок, строит шалашник – расчистив территорию и построив из веточек шалаш, он украшает его яркими ягодами, цветами, камушками, даже мусором.



Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Интересный факт – исследователи отмечают, что самки предпочитают синий цвет

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Интересное гнездо у пальмового стрижа – он приклеивает на полоску слюны, снизу пальмового листа, несколько перьев и к ним также слюной приклеивает яйца, после того, как вылупятся птенцы они все время цепляются за подстилку и прижимаются грудью к лист

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Огромными колониями также гнездятся касики и оропендолы, строя на деревьях огромные города.

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Кстати говоря, в гнезда этих птиц, часто подкидывают свои яйца местные «кукушки» воловьи птицы

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Гнезда, сделанные из слюны саланганы, люди употребляют в пищу и они особо ценятся в странах Юго-Восточной Азии, т.к. считаются лечебными

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

И немного интересных мест гнездования птиц

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

Умопомрочительная архитектура птичьих жилищ

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