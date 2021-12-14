Как проходят силовые тренировки элитных бойцов

Постоянные тренировки в ближайшем фитнес-центре могут, конечно же, держать вас в приятной глазу физической форме.







Тяжелые веса разгонят метаболизм и надуют бицепсы — вот только реальной силы таким образом добиться будет непросто. Вообще, еще до начала тренировок, будет правильно спросить у себя самого о цели занятий: чего конкретно вы пытаетесь добиться? Шеи, как вон у того любителя становой тяги, или грудной клетки, шириной с дверной проем?



Все эти «красивости» мало пригодны в обыденной жизни. В жизни, где приходится не только хвастать мощным торсом, но и оказывать сопротивление врагу — мы, в конце концов, живем не в сказке. А вот для этого потребуются уже совсем другие навыки: выносливость и самоуверенность прежде всего. И если самоуверенность нужно в обязательном порядке тренировать на ринге, то выносливость помогут развить специальные упражнения. К примеру, Ричард Гриффин, коммандос Королевской морской пехоты Великобритании, в своих тренировках рекомендует использовать вот эти три упражнения.







Бурпи

Круговая тренировка

Разрыв ремня